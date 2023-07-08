BM Genel Sekreteri, tahıl girişiminin sürdürülmesinin önemini vurguladı

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in Rusya ve Ukrayna'dan yapılan gıda ve gübre ihracatının küresel gıda güvenliği için elzem rolüne işaret ettiğini söyledi.

Haq, "Genel Sekreter, bu ürünlerin küresel pazarlara sorunsuz, verimli ve geniş ölçekte ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak için Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşmaların tam ve sürekli uygulanmasının önemini yineliyor." ifadesini kullandı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile BM ve Moskova yönetimi arasında Rus gıda ve gübre ürünlerinin ihracatına ilişkin Temmuz 2022'de imzalanan mutabakat zaptını kasteden Haq, bu anlaşmaların, "zor zamanlarda dünyanın neler yapabileceğinin çok ender bir göstergesi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Haq, anlaşmaların küresel gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağladığını vurguladı.

Guterres ve ekibinin, halihazırda bu konuda kaydedilen ilerlemeyi geliştirmeye kararlı olduğunu ve paydaşlarla sürekli temas halinde olduğunu belirten Haq, "Genel Sekreter, ilgili herkesi küresel gıda güvenliğine öncelik vermeye çağırıyor." dedi.

Vira Haber