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Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı

Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı

Sarıyer Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, bu cumartesi ve pazar günleri ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin can güvenliği açısından yasaklandığı kaydedildi.

Vira Haber

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