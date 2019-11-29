Limancılık sektöründe faaliyet gösteren Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu çeyrekte, Kumpot'un 71 bin 137 dolu TEU ile Marmara Bölgesi' nin en fazla ithalat yük elleçleyen liman olduğu belirtilirken, üçüncü çeyreğin toplam iş hacmi 342 bin 729 TEU'ya ulaştı.

Türkiye'nin en büyük üç konteyner limanı arasında yer alan Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, üçüncü çeyrekte Marmara Bölgesi'nin en fazla ithalat yük elleçleyen limanı olduğu bildirilirken, liman ilk 9 ayda 161 bin 30 TEU ihracat dolu konteyner elleçledi, transit iş hacmi de 399 bin 917 TEU oldu.