Küresel Isınma Nedeniyle Trilyonlarca Buzulun Eridiği Ortaya Çıktı

1994 - 2017 arasında dünyadan 28 trilyon buzulun yok olduğunu ifade eden bilim insanları, küresel ısınmanın bu hızla devam ederse milyonlarca insanın evsiz kalacağını söyledi.

28 TRİLYON BUZ ERİDİ

İngiltere’de Leeds, Edinburgh ve UCL üniversiteleri tarafından yapılan araştırmaya göre, küresel ısınmanın en büyük tetikleyicisi olarak sera gazı emisyonları kabul ediliyor ve son 23 yılda küresel ısınmanın etkisiyle 28 trilyon buzun eridi.

Kutuplar, dağlar ve buzulların uydu görüntülerinin incelendiği araştırma, Güney Amerika, Asya, Kanada, Kuzey Buz Denizi, Antarktika, Grönland ve çeşitli buz örtülerinin 1994-2017 arasında çekilmiş uydu görüntülerinin karşılaştırılmasıyla yapıldı. Araştırmada şu tespitlerde bulunuldu:

1 MİLYON KİŞİ EVSİZ KALABİLİR

23 yılda Dünya yüzeyinden 28 trilyon ton buz/buzul yok oldu. Bu miktarı ‘afallatıcı’ olarak netelendiren Leeds Üniversitesi’nden Tom Slater, “28 trilyon ton, Birleşik Krallık’ın tamamını 100 m kalındığında donmuş su ile kaplayacak kadar” dedi.

Eriyen buzullar ve buz örtüleri nedeniyle 21’inci yüzyılın sonunda deniz sevileri yaklaşık 1 metre yükselebilir. Leeds Üniversitesi’nin Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi’nin Direktörü Prof. Andy Shepherd “Deniz seviyesinde her bir santimetrelik yükselme, 1 milyon kişinin evlerinden olması anlamına gelir” dedi.

Vira Haber