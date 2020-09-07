UZMAR Tersanesi’nde Büyük Tören

UZMAR ve Aarhus Limanı Yetkililerinin ilk çelik kesimi için düğmeye basmalarının ardından Aarhus Limanı'nı yetkililerinden Kaptan Knud Erik Østerberg Hansen de geminin ilk kaynağını yaptı. Kaptan Hansen konuşmasında UZMAR’ın Avrupa’nın en iyi tersanelerinden biri olduğunu ifade etti ve ekledi; “Aarhus Limanı adına, UZMAR Yöneticilerine, satış ekibine ve bu projenin sözleşme imzalanmadan önce ve sonra hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin çok başarılı olacağına ve gelecekte UZMAR ile iyi ilişkilerimizin süreceğine eminim.”

"Hermes" isini alan RAmparts 3000 Sınıfı ASD römorkör 30 metre uzunluğunda ve 2 adet 2013kw motora sahip olacak. Yeni Hermes, Robert Allan Ltd. tarafından tasarlandı ve yerini alacağı Hermes'in sahip olduğu 20 metrik tona çekme gücüne kıyasla 65 metrik tonluk çekme gücü ile operasyonlarda büyük fark yaratması bekleniyor. Aynı zamanda üstleneceği görevlerde önemli ölçüde daha yüksek manevra kabiliyetine, daha fazla verimliliğe ve hassasiyete sahip. Hermes, ASD sistemiyle (Azimuth Stern Drive) Aarhus'a gelen büyük gemilere en yüksek standartta güvenli hizmet verebilecek.

Hermes'in, diğer römorkörlerle arasında büyük bir farkı yaratan dikkate değer bir avantajı adı Tandem modu adı verilen mekanik bir hibrit işleve sahip olması. Bu mod sayesinde römorkör daha güvenli ve çevre dostu bir kimliğe sahip olmasının yanı sıra, aynı zamanda daha düşük işletme maliyeti ile görev yapabilecek. Tören sırasında konuşma yapan UZMAR Projeler Direktörü Emrah Sönmez Hermes’in bu özelliklerine değinerek; "Bu projenin römorkör operasyonlarında gerçek bir devrim olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

UZMAR Y.K Başkan Yardımcısı Mutlu Altuğ ise konuşmasında “Hermes'in gelecekte Danimarka için inşa edeceğimiz birçok gemiden ilki olacağına inanıyorum. Biz UZMAR olarak yeni bir değerli müşteri kazandık ve Aarhus Limanı artık ömür boyu bir ortak kazandı. İnşa edeceğimiz bu römorkör Aarhus Limanı için uzun yıllar başarıyla hizmet edecek.” dedi.

UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı Noyan Altuğ ise gönderdiği mesajda katılımcılara ve projede emeği geçenlere teşekkür ederek; “Bu değerli projenin startını vermenin heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın birçok limanında UZMAR’ın inşa ettiği römorkörler yıllardır güvenle hizmet veriyor. Hermes ile bu haritaya Danimarka’yı da ekliyoruz. Çevreci ve her yönden güçlü, verimli, yüksek deniz kabiliyetine sahip olan ve son teknoloji ile donatılacak bu römorkörün görevine başlamasıyla birlikte Avrupa’nın önemli limanı Aarhus’ta başlayacak yeni dönemde katkımız olması bizi gururlandırıyor” dedi.

Vira Haber