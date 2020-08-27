CMA CGM Dünyada Bir İlk Olacak LNG Gemisini Teslim Alacak

İlk ultra büyük LNG ile çalışan konteyner gemisi, gemilerin son testlerinin tamamlanmasının ardından Fransız denizcilik şirketler grubu CMA CGM tarafından teslim alınacak.

CMA CGM Jacques Saade isimli dev gemi, AIS verileriniden anlaşıldığı üzere, pazartesi günü Hudong-Zhongua'nın bir parçası olan Shanghai Jiangnan-Changxing Tersanesine geri döndü. Ayrıca Jiagnan Tersanesi, Ağustos 2019'da 23.000 TEU'luk LNG ile çalışan konteyner gemisini denize indirmiş ve gemi Mart ayı sonlarında deniz denemelerini tamamlamıştı.

Offshore Energy, CMA CGM'nin gemi Avrupa'ya vardıktan sonra, muhtemelen Eylül ayının ortasında teslim almasının beklendiğini açıkladı.

Gemi, Avrupa-Asya güzergahına hizmet verecek. Bu hafta sonu Rotterdam'a varan, MOL'un sahip olduğu ve Total'e kiralanan Gas Agility isimli gemiden LNG alacak.

CSSC’den Hudong ve onun birimi olan Jiangnan tersanesi, Fransız firması CMA CGM için toplam dokuz adet LNG ile çalışan kardeş gemi inşa ediyor.

Tüm gemiler 400 metre uzunluğunda ve 61 metre genişliğinde olacak. Bu boyutlar inşa edilecek gemilerin dünyanın en büyük LNG ile çalışan gemileri olduğu anlamına geliyor.