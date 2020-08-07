D- Marin'den Sea Talks Podcast Hizmeti

Doğu Akdeniz ve Körfez bölgesinin en büyük marina zincirlerinden biri olan D-Marin, “Güvende Kal ve Yelken Aç” mottosuyla Türkiye’de Turgutreis, Göcek ve Didim’de yer alan marinalarında misafirlerini ağırlıyor.

Happy Berth Days kampanyasıyla misafirlerine ayrıcalıklı rotalar sunan D-Marin, Spotify müzik listeleri ve Sea Talks Podcast’leriyle misafirlerine müzik keyfi sunacak.

Türkiye’nin en önemli tatil rotalarında yer alan marinalarıyla Turgutreis, Didim ve Göcek’te deniz ve tekne tutkunlarını ağırlayan D-Marin, bu yaz denizle bağlarımızı yeniden inşa etmeye, özgür bir şekilde güvenle yelken açmaya çağırıyor. Misafirlerini, güvenlikleri için aldığı sıkı önlemlerle ve her zamanki samimiyetiyle karşılayan D-Marin, yerel ve uluslararası yetkililerin ve uzmanların önerileri ışığında bir dizi ek sağlık önlemleri alarak misafirlerine yeni deneyimler yaşatmak için hazırlandı.

D-Marin, marinalarından herhangi biriyle yılık anlaşması olan misafirlerine D-Marin marinalarının her birinde 7 gün ücretsiz bağlama imkanı sunduğu Happy Berth Days kampanyasıyla da ayrıcalıklı bir yolculuk sunuyor.

D-Marin, tekne sahiplerine sunduğu çeşitli hizmetlerden benzersiz SPA deneyimlerine, dünya mutfağının seçkin lezzetlerini bir arada bulunduran Yacht Club restoranlarına kadar misafirlerine renkli bir dünyanın kapılarını açıyor.

D-Marin’ler; süper yatlar için geliştirilen kapsamlı hizmetleri, özel olanakları ve uzman personeli ile konuklarına kusursuz deneyimler yaşatırken bölge halkının da ilgi gösterdiği pek çok etkinliğe imza atıyor.

D-Marin Spotify Müzik Listeleri ve Sea Talks Podcast’te

D-Marin, denize her mesafeden tutkunlara yeni iletişim kanalı Sea Talks Podcast ile ulaşıyor. Birbirinden özel konuklarıyla dinleyenlerini buluşturacak olan D-Marin, yeni iletişim kanalında denize dair tekne, yemek, spor, sürdürülebilirlik, ekonomi, balık, yarış gibi pek çok farklı konuyu ele alacak. Konusunda uzman isimlerin kimi zaman bilgilendirici ve kimi zaman da eğlenceli keyifli anlatımları ile günün havası değişecek.

Bulunduğu bölgenin ve yakın çevrenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini destekleme ve topluma katkı sağlama amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştiren Sea Talks Podcast’lerine Apple Music ve Spotify platformları üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca Spotify D-Marin hesabından deniz seyrinizde size eşlik edecek Türk, Yunan, Arap, Hırvat ve jazz, pop gibi farklı janrlarda müzik listelerine de ulaşabilirsiniz.

Vira Haber