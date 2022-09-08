Kurtuluşun ve Kuruluşun Sembolü İzmir Yeni Yüzyılın da Öncü Şehri Olacaktır

Öztürk, “Doğal ve korunaklı körfezi sayesinde ilk çağlardan bu yana uygarlığın beşiği olan İzmir, bir liman kenti olarak her çağda Akdeniz’de sosyal ve ticari yaşamı şekillendirmiştir. Kral Yolu ve İpek Yolu üzerinde bulunan İzmir, kültürlerin ve ürünlerin buluştuğu bir kavşak noktasından, imalat gücü sayesinde ihracat merkezine dönüşürken, deniz ticaretindeki her yeni gelişmeyle beraber İzmir’in yerleşim alanı hızla büyüdü. Ticari zenginliği ile Avrupa’nın zengin tüccarlarını kendisine çeken, tarımsal zenginliği ve bu zenginliği dünya pazarlarına akıtan ulaşım ağları ve limanı ile 20. Yüzyıla kadar Akdeniz’in limanları arasında parmakla gösterilen İzmir, uluslararası güçlerin de hedefinde yer aldı” dedi.

Öztürk, şöyle devam etti: “Yunan ordusu tarafından 15 Mayıs 1919’da işgal edilen İzmir, Hasan Tahsin’in attığı ilk kurşun ile Anadolu’da direnişin öncüsü olmuştur. 30 Ağustos Zaferi ve ardından Türk ordusunun 9 Eylül’de İzmir’e girmesiyle beraber, Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal ve arkadaşlarının zaferiyle sonuçlanmıştır. İşgalciler tarafından yakılan İzmir, kısa sürede toparlanmayı ve önemli bir liman kenti olarak Genç Cumhuriyetin kalkınmasında rol oynamayı başardı. Cumhuriyet kurulmadan Türkiye’nin iktisat politikalarının temelleri İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlarla atıldı. Böylece kurtuluşun şehri olan İzmir, Türkiye’nin kuruluşunda da öncü oldu. Ülkenin geleceğine yön veren siyasi ve ekonomik kararlarda her zaman İzmir ve Ege Bölgesi’nin ağırlığı vardı. İzmir Enternasyonal Fuarı gibi uluslararası bir organizasyon, Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşları, köklü markaları bu topraklardan doğarak ülkeye ve dünyaya yayıldı”.

Aradan geçen bir asırda Anadolu’nun zenginliklerinin dünyaya açıldığı bir pencere olarak İzmir ve limanının, Türkiye’nin iktisadi gelişiminde lokomotif olmaya devam ettiğini vurgulayan Öztürk, “Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olarak İzmir, ticaret ve sanayideki güçlü altyapısı ve limanlarıyla stratejik konuma sahiptir. İzmir ve Türkiye, yeni bir yüzyıla adım atarken, büyüme potansiyelini ve rekabetçi gücünü lojistik avantajına borçlu olacaktır” diye konuştu.

Öztürk, “9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını kutlarken, İzmir’in yeni yüzyılında kalkınmanın denizlerden geçtiğinin bilincinde olan biz denizciler, bölgemiz ve ülkemiz denizciliği için çalışmaya devam edeceğiz. Bize zaferi ve kurtuluşu armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehitlerimize minnettarız” dedi.