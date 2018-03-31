Kuşadası’na ilk kruvaziyer geldi

Türkiye’nin ciddi kruvaziyer turizm merkezlerinden biri konumunda olan Kuşadası'na senenin ilk gemisi demir attı. İçinde bin 780 turistin bulunduğu Celestyal Majesty isimli kruvaziyer gemisi, bugün Ege Port Limanı'na girdi.

İlk misafirleri ağırlamaktan memnun olduklarını dile getiren Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, son iki senedir Kuşadası’nın turist beklentilerinden daha az turist ağırladığına dikkat çekerek, bu sene 140 gemi seferiyle 120 bin yolcunun Kuşadası Yolcu Limanı’ndan Türkiye’ye günü birlik olarak giriş yapacağını aktardı. 2018 senesinde planlı gemilerin yanı sıra, dünyanın en büyük şirketlerinden olan Norwegian Cruise Line ve Royal Caribbean Cruises’a ait iki geminin de seyahatlerine Türkiye seferini eklediğini bildiren Güngör, bu durumun turizmin eski günlerine dönüşünün bir işareti olabileceğini belirtti. 2019 senesinde dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinin deneme sefer sayılarının artacağını öngören Güngör, Norwegian Cruise Line ve Royal Caribbean Cruises şirketleri tarafından 2019 senesinde toplam 8 ilave seferinin gerçekleştirileceğine dikkat çekerek, bu durumun turizmcileri umutlandırdığını ifade etti.

Yolcu Sayısının 2 Milyona Çıkarılması Hedefleniyor

Geçmiş dönemlerde yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle ülkeye gelen gemi ve turist sayısında düşüş yaşandığını dile getiren Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, buna rağmen 2017 ve 2018 senelerinde gemi sayısının 140’ın altına düşmediğini vurgulayarak, kurulan temaslar ve fuar katılımlarının ardından 2019 ve 2020 senelerinde turizmin yeniden eski günlerine dönebileceğine işaret etti. Hedeflerinin standart 600 adet olan gemi sayısını bine, yolcu sayısını ise 2 milyonaçıkarmak olduğunu ifade eden Aksoy, bu hedef doğrultusunda il, ilçe ve bölge olarak çalışılması gerektiğini aktardı.

Vira Haber