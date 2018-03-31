Antalyalı denizciler 'Nefes' almaya başlıyor

Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) 60. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda odaya verdikleri hizmetlerden dolayı eski ve mevcut meclis ve yönetim kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kendiroğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Anılgan tarafından plaket verildi. Antalya DTO Başkanı İnanç Kendiroğlu meclite yaptığı konuşmada, iyisiyle kötüsüyle 5 yıllık bir çalışma dönemi gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Destek veren meclis üyelerimiz, yönetim kurulu ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Mücadelemiz kişiler için değil sektör içindir. Bu gönüllülüğe dayalı olan hizmet yarışında bizlere destek olan herkese teşekkür ederim'' dedi.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, TOBB Başkan Vekili Halim Mete ve DTO Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Antalya Batı ilçelerinde denizcileri ziyaret ettiğini anımsatan Kendiroğlu, Üçağız ve Demre bölgelerinde Anadolu insanına yakışmayan tavırlar sergilendiğini söyledi. DTO Başkanı Metin Kalkavan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine saygısızca davranıldığını ve bölge denizcilerine gelen misafirlere ''Çay dahi,su dahi'' vermeyin şeklinde tehditler yapıldığını öğrendiklerini belirtti. Kendiroğlu, şöyle devam etti.

''Biz Anadolu insanıyız. Anadolu kültüründe misafir çok önemlidir, misafir saygındır. Yoldan geçene bir bardak çay, su ve ayran ikram edilir. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Üçağız ve Demre'de misafirlere su dahi, çay dahi verilmemesi yönünde tehditler yapıldığını öğrendik.''

BOAT SHOW FUARLARI

Antalya'ya yeniden Boat Show Fuarlarını kazandırmak istediklerini ifade eden Kendiroğlu, şöyle konuştu: “ANFAŞ'ta TÜYAP ve DTO işbirliği ile Boat Show ve Otomobil Fuarı'nı çok başarılı şekilde geçirdik. Gelecek sezon yapılacak olan Boat Show Fuarı'na katılımlar artacak. Antalya'yı denizcilik sektöründe de fuarlarla geliştirmek için çalışmalıyız. 2019 Yılında Kaleiçi'nde 2. El Yat ve Tekne Ekipmanları Fuarı düzenleyeceğiz. Alanya'ya Denizcilik Okulu açılması için söz aldık. İnşallah temelini de kısa zamanda atarız.”

Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda (ITB) Türk denizcilik ve deniz turizmini tanıttıklarını anlatan Kendiroğlu, ''Berlin, Dünya Turizm Borsası'nın yönetildiği bir kent. Dünya turizm piyasaları Berlin'de belirleniyor. Turizm sektörünün büyük patronları bu fuarda yer alıyor. Gelecek yıl Berlin Turizm Fuarı'nda Türk denizcilik sektörünü daha geniş şekilde tanıtacağız.''

KREDİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Antalya DTO Başkanı İnanç Kendiroğlu, geçen yıl hükümet tarafından uygulamaya konulan ''Nefes Kredileri'' başvurusunun gelecek hafta yeniden başlayacağı müjdesini verdi. Kendiroğlu, '' Geçen yıl Nefes Kredileri 150 bin TL idi. ATSO'da ise 50 bin TL civarında idi. Tabii bizim üye sayımız az olduğu için yüksek tutmuştuk. Talebe göre Nefes Kredisi miktarını artırmak için çalışabiliriz. Önümüzdeki Pazartesi gününden Nefes Kredilerini açıyoruz. Bundan yararlanmak isteyen üyelerimize yardımcı olacağız.''

SORU BANKASI KOLAYLAŞTIRILACAK

Antalya DTO Başkanı İnanç Kendiroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda STCW Belgesi Sınav Soru Bankasının yeniden güncelleneceğini ve kolaylaştırılacağını bildirdi. Kendiroğlu, ''Su Sporları yapanların Su sporları, yatçılık yapanlara da yine kendi yaptıkları işlerden sorular yöneltilecek. Gelecek yıldan itibaren STCW sorunu diye bir şey kalmayacak. STCW sınavlarına girenlere yaptıkları işlerle ilgili sorular yöneltilecek'' dedi.

Kendiroğlu, su sporları teknelerinin boyunun 10 metreyi geçmesi halinde yatlardaki gibi donatım istendiğine dikkat çekerek, bu sorunun da yakın zamanda giderileceğini, su sporları tekne boylarının da 12 metreye çıkarılacağını müjdeledi.

Yeni turizm sezonu başlarken Kendiroğlu üyelerine kazasız belasız ve bol kazançlı bir sezon diledi.

Vira Haber