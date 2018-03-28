HMS Trent bu yıl Kraliyet Donanması’na katılacak

HMS Trent'in birkaç gün içinde deniz denemelerine başlamak için suya indirileceğini kaydetti. İnşası planlanan beş OPV'nin üçüncüsü olan HMS Trent, güvertesinde bir adet Merlin helikopteri taşıyabilecek.

Platformun, deniz denemelerini tamamlamasının ardından, 2018'in ikinci yarısında Kraliyet Donanması'na teslim edilmesi bekleniyor.

Vira Haber