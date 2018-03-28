Japonya Ohi 3 nükleer reaktörünü işletmeye aldı

Japonya 2011 yılında yaşadığı Fukuşima Nükleer felaketi ardından ülkedeki 48 nükleer santral devreden çıkartılınca enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 93’e yükseldi. Dolayısıyla ülkedeki elektrik fiyatları da büyük oranda arttı. Ayrıca kömür, gaz ve petrol gibi fosil yakıt kullanımı da artış kaydetti. Japonya son dönemde güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları da yapıyor ancak fiyatların yüksekliği ve stabil olmaması nedeniyle açığı fazla kapatamıyor. Bu nedenle Japonya son dönemde bazı nükleer santrallerini yavaş yavaş yeniden devreye almaya başladı. Japonya Mart ayı içinde altıncı reaktör olan Ohi 3’de çalışmalara yeniden başladı. Santralde Nisan ayında ticari üretim başlayacak. Bunun dışında Genkai 3 ve 4 reaktörlerinin de önümüzdeki birkaç ay içinde yeniden başlaması bekleniyor.

JAPONYA NÜKLEER HEDEFİNİN ANCAK YARISINA ULAŞABİLECEK

Japonya 2030 yılına kadar ülkenin enerji bileşiminde nükleerin payının yüzde 20 ila 22 arasında olmasını hedefliyor. Ancak Bloomberg New Energy Finance (BNEF) bu hedefin gerçekleşemeyeceğini ve nükleerin ülkenin enerji bileşimindeki payının yüzde 9 olacağını öngörüyor.

Japonya geçen yıl Kasım ayında 500 MW olarak planladığı güneş enerjisi ihalelerinde sadece 141 MW güneş enerjisi tahsisi gerçekleştirdi. Bu yıl sonunda Japonya’da 60000 MW güneş kapasitesine ulaşılacak. Offshore rüzgar enerjisi ise ülke için oldukça umut verici potansiyel içeriyor.

Vira Haber