Heesen en büyük süperyat projesini sattı

Dünyaca ünlü süperyat üreticisi Heesen, şimdiye kadar ortaya çıkardığı en büyük proje olan, 80 metrelik Cosmos adlı süperyat projesinin satışını gerçekleştirdiğini açıkladı. Tamamı alüminyumdan inşa edilecek olan yatın nisan 2022’de teslim edilmesi planlanıyor.

Toplam hacmi 1700 gross ton olan 80 metrelik dev süperyat, 29 knot sürate erişebilecek şekilde tasarlandı. Proje ismi Cosmos olan yat, dünyanın en büyük ve en süratli -tamamı alüminyum- süperyatı olacak. Cosmos, 4 adet MTU 20V dizel motorlarla donatılacak ve geleneksel pervane sistemine sahip olacak.

Yenilikçi tasarım unsurlarıyla dikkat çeken Cosmos, İngiliz stüdyo Winch Design tarafından tasarlandı. Zamandan arındırılmış şık bir tasarım olan Cosmos, genel olarak maskülen çizgilere sahip. Tercih edilen fazlaca camlarıyla da, tasarım iyice çağdaş bir hal almış.

Açık hava sinemasına dönüşen helikopter pisti, en alt kattan güneş güvertesine kadar çıkan kristal asansörü, 7 metrelik yüzme havuzu ve şelaleleri Cosmos’un öne çıkan niteliklerinin başlıcaları. Her iki yana doğru genişletilmiş kıç bölümü ve ortada konumlanan bara sahip beach club alanı da, ayrıca dikkat çekici.

Yine Winch Design tarafından özel olarak tasarlanacak servis teknesine sahip olacak süperyatta, 12 kişilik misafir kapasitesi var. Toplamda 11 ayrı mürettebat kamarasında ise, 19 kişilik personel konaklayabilecek.

Vira Haber