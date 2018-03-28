Yeni bir katil balina türü keşfedildi

Antarktika, gizemli buzulları ve dünyada siyasi bir otoritenin bulunmadığı tek kıta olarak her yıl binlerce turist çekiyor. Son derece pahalı olan yolculuk biletleri, turlarla birlikte eşsiz bir deneyimin yaşanmasına olanak tanıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde dönüş yapan bir seferin yolcuları için bu gezi daha da eşsiz bir hal aldı.

Gemide yapılan bir anonstan sonra güverteye çıkan yolcular, doğada ender rastlanan bir manzarayla ilk defa karşılaştılar. Katil balinaların ender bir türü olan bir grup deniz canlısı da haliyle kameralara kaydedildi.

Daha önce hiçbir şekilde kameraya kaydedilemeyen balinalar, ilk defa görüntülendiler. Kendi türdeşleri olan diğer katil balinalardan oldukça farklı fiziğe sahip olan hayvanlar, bilim insanlarının ifadelerine göre gördükleri gemi ile oynamak için ona yaklaştılar.

Gemiden su içine daldırılan bir kamera, gizemli hayvanların su altındaki davranışlarını da kayıt altına aldı. Hareketleri ise diğer balinalara ve balıklara göre göze oldukça yabancı geliyor. Normalde derin su canlısı olan bu tür, D tipi katil balina olarak biliniyor. Ayrıca fırtınalı suları da çok seviyorlar. Yani bir insanın görme ihtimalinin son derece zayıf olduğu yerlerde yaşıyorlar.

National Geographic’in verdiği detaylara göre, Antarktika sularında yaşadığı bilinen 4 tip katil balina var (A, B, C ve D). Bu görüntüler ise onların şimdiye kadar kaydedilmiş en net görüntüleri oldu ve araştırmacılar için önemli bir kaynak sağladılar.

D tipi katil balinaların oyuncu bir tavırla, sakin sularda yüzeye yaklaşma nedenleri ise bilinmiyor. Araştırmacılar, konuyu derinlemesine inceleyecekleri yönünde açıklamalar yapıyorlar.

Vira Haber