Kaptan Oktay Sönmez Kitaplığı Açılışı Yapıldı

1954 yılında Yüksek Denizcilik Okulu Güverte Bölümünden mezun olmasının ardından meslek yaşantısına atılan Kaptan Oktay Sönmez, yaşamı boyunca pek çok kitap kaleme aldı ve ilgi duyduğu alanlarda okumuş olduğu kitapları da kütüphanesinde sakladı, meslek yaşamı boyunca ayrıca çok sayıda deniz objesi topladı. Kaptan Oktay Sönmez’in vefatının ardından kızları, Kaptan’ın kitaplarını ve deniz objelerini Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF)’na bağışladı. Murat Koraltürk ve Ali Bozoğlu’nun destekleri ile düzenlemesi yapılan kitaplığın açılışı için TÜRDEF’in genel merkezi olan Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi’nde bir de seremoni düzenlendi.





Seremoniye; Kaptan Oktay Sönmez’in kızı Enigül Sönmez, TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baybora Yıldırım, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO)Mezunları Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İlker Meşe, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği’ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Akbulut, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’ni temsilen Genel Sekreter Muhammer Arslantürk, Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Aytuğ, Deniz Trafik Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile eski mezunlar ve Kaptan Oktay Sönmez’in sınıf arkadaşları katılım gösterdi.







Açılışta ilk olarak TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli söz alarak Kaptan Oktay Sönmez Kitaplığı fikrinin nasıl doğduğunu ve Kaptan’ın ailesinin konuyu ne kadar önemsediğini vurgulayarak, TÜRDEF’in konu ile ilgili yürütmüş olduğu çalışmaları anlattı. Dereli ayrıca, katkı ve katılımları dolayısıyla Kaptan Oktay Sönmez’in kızı Enigül Sönmez’e teşekkürlerini sunarak bağışlanan kitap, telif hakları ve antika denizcilik malzemeler için oluşturulan kitaplıktan kısaca bahsetti.



Ardından TÜRDEF Genel Sekreter Yardımcısı Tuğsan İşiaçık Çolak, Kaptan Oktay Sönmez’in biyografisini okudu.





Daha sonra, Enigül Sönmez kürsüye davet edildi. Sönmez konuşmasında, kendisinin ilk rol modelinin babası olduğundan, babası ile beraber yapmış olduğu uzak seferlerden ve anılarından kısa anekdotlar ile bahsetti ve babasının dönem arkadaşlarını orada görmekten çok mutlu olduğunu belirterek; “Sizlere bakınca babamı görüyorum, Kaptanı görüyorum” sözleriyle konuşmasını bitirdi. Salonda duygu dolu anların yaşanmasının ardından Ali Bozoğlu, Kaptan Oktay Sönmez’in kitaplarından ve şiirlerinden bahsetti.



Konuşmaların ardından kitaplık açılışına geçildi. Enigül Sönmez ile Erkan Dereli kırmızı kurdeleyi keserek kitaplık açılışını gerçekleştirdiler. Kaptan Oktay Sönmez’in anısı, Türkiye Denizcilik Federasyonu Genel Merkezi olan Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi bünyesinde, kendi adı ile açılan kitaplık ile yaşatılacak.





Oktay Sönmez Kimdir?

Oktay Sönmez 1933 yılında Fatsa’da doğdu. Çocukluğunu Karadeniz’de beş çocuklu ailesinin en büyüğü olarak geçirdi. 1950 yılında İstanbul’da Yüksek Denizcilik Okulu’na girip, 1954’te okulun Güverte Bölümünden mezun oldu. On yıl D.B. Deniz Nakliyatı filosunda kaptan olarak çalıştı. Sonra aynı kuruluşun New York’taki acentesine stajyer olarak gönderildi. Bu görev sırasında School of World Trade’de profesyonel eğitimine devam etti. 1982 yılında D.B. Deniz Nakliyatı’ndan emekli oldu. 1983’te İstanbul Maritime’ı kurdu ve 30 yıl bu denizcilik işletmesinde gemilerle yaşamaya devam etti. Kaptan Oktay Sönmez kütüphanesinde zengin kitap ve deniz objeleri koleksiyonlarını topladı. Bu ortamda birçok edebi ve mesleki sohbetlere ev sahipliği yaptı. 2010’ların başında İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde ders verdi.

Ailesi ve dostlarının “Kaptan” diye hitap ettiği Oktay Sönmez, denizi ve gemileri senelerce yazdı. Şiir, anı, araştırma, roman ve kısa hikaye olmak üzere on iki kitabı vardır. İlk kitabı Ereğlili Memed’de, denizlerde tanıdığı karakterleri anlattı. Tarihi fantezi roman olan kitabı Knidos / Mavide Uyuyan Güzel İngilizceye çevrildi. En son kitaplarından olan Fenerler’de Türkiye’nin deniz fenerlerini katalogladı. Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi ve çeşitli mesleki dergilerde deniz ve denizcilikle ilgili birçok yazısı yayınlandı.

“Kaptan” Giresun’da lisedeyken tanıyıp sevdiği kızla 63 yıl evliydi. Üç kızı ve dört torununun uzaklarda olmasından dolayı şiirlerinde bu özlemi de sık sık dile getirdi.

Oktay Sönmez’in seneler içinde kaleme almış olduğu ve ayrıca okuyup biriktirdiği kitaplarını ve denizcilik antikalarını, ailesi, anısını devam ettirmek üzere Türkiye Denizcilik Federasyonu’na bağışladı.

“İşte böyle

Başlarken söylediğim gibi ben,

Şu anda da tüm dünyanın

Denizlerde gezen

Gemilerin biri ve her biriyim.

Bitmek tükenmek bilmez hikayelerim.

Çünkü bir batar

Bin gelirim.

Ben bir gemiyim

Denizlerde açan çiçeklerim

Onların hepsi ve de her biriyim.”



Vira Haber