Kutman: Küba'da yatırım fırsatlarını kaçırmayalım

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye – Küba İş Konseyi Başkanı ve Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman "Küba'nın asıl önemi Türk iş dünyası için başta turizm olmak üzere önemli yatırım fırsatları barındırmasından geliyor. Bu fırsatları kaçırmayalım. Karayipler'in dünya ile her geçen gün bütünleşen en büyük ekonomisi ile işbirliğimizi geliştirelim." dedi.

Kutman, DEİK Türkiye – Küba İş Konseyi'nin düzenlediği ve dört yıl boyunca günlük hayattan çekilen fotoğraflardan oluşan "Küba, 2013-2016 Fotoğraf Sergisi" açılışında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Küba arasındaki ticaertin potansiyelin altında seyrettiğini belirten Kutman, "Rakamlar hala mütevazı olmasına rağmen 2017'de ihracatımız, 2016'ya göre yüzde 158 artış göstererek 7,9 milyon dolardan 20,4 milyon dolara yükseldi." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 2015 yılından bu yana hızla geliştiğine dikkati çeken Kutman, "Küba'nın asıl önemi Türk iş dünyası için başta turizm olmak üzere önemli yatırım fırsatları barındırmasından geliyor. Bu fırsatları kaçırmayalım. Karayipler'in dünya ile her geçen gün bütünleşen en büyük ekonomisi ile işbirliğimizi geliştirelim. Küba'nın sunduğu bu fırsatları kaçırmayalım. Karayipler'in dünya ile her geçen gün bütünleşen en büyük ekonomisi ile işbirliğimizi geliştirelim" diye konuştu.

Türk hava Yolları'nın (THY) İstanbul – Havana uçuşlarının önemine değinen Kutman, "Direkt uçuşlar iki ülkenin kültürel ve ekonomik ilişkilerinde çarpan etkisi yapıyor." diye konuştu.

"En büyük olunca çoklu yerel şirket haline geldik"

Global Yatırım Holding'in bağlı şirketi Global Ports Holding'in 7 ülkede ikisi ticari olmak üzere 15 liman ile dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olduğunu hatırlatan Kutman, sözlerini, "Büyüdükçe dünyanın dört bir yanındaki duraklarla temasa geçiyoruz. Karayipler'e özel bir ilgimiz var. Küba'nın kalplerimizde ayrı bir yeri var. Küba'yı sayısız defa ziyaret ettik. Ülkemizde de Küba'ya ilgi her yıl giderek artıyor. Daha fazla insanın bu güzel ülkeye gitmesine aracılık edersek mutlu oluruz." diye tamamladı.

"Türk turist sayısı son olarak 20 bine ulaştı"

Davette konuşan Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ise ülkesinde Türk yatırımcılar için turizm, tarım, işlenmiş gıda ve yenilenebilir enerji alanlarında fırsatlar bulunduğunu ifade ederek, Küba'nın ilaç ve genel olarak sağlık sektöründeki gelişmişliğinin bütün dünyanın farkında olduğunu söyledi.

"Türkiye'de ilaç üretimi bizim için mümkün. Bunu yaptığımız ülkeler var. Türkiye'de bazı saygın kuruluşlarla Türkiye'de ortak ilaç üretimi için görüşmeler yapılıyor." bilgilerini veren Nunez, sağlık turizminde de Türkleri Küba'ya beklediklerini kaydetti.

Nunez, THY'nin direkt Havana seferlerinin başlamasının ardından Küba'yı ziyaret eden Türk turist sayısı önemli bir artış gösterdiğini belirterek, "Türk turist sayısı son olarak 20 bine ulaştı." diye konuştu.

Vira Haber