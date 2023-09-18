Kuzey Sigorta, Cem Melikoğlu’nu Kadrosuna Kattı

Kuruluşundan beri yüksek müşteri memnuniyeti ve gelişen performansı ile dikkat çeken Kuzey Sigorta ve Reasürans Brokerliği Şirketi, yenilikçi kadrosuna Türk Loydu Vakfı’nda çalışmaları ile dikkat çeken Cem Melikoğlu’nu ekledi. Cem Melikoğlu, Kuzey Sigorta’da Danışma Kurulu üyesi olarak görev alacak.

Kuzey Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Başkanı Emin Yaşacan, kurum olarak müşteri memnuniyetine yüksek önem verdiklerini, kurdukları yenilikçi ve gelişen yapıyı tecrübeli yeni kadrolarla sürekli takviye ettiklerini belirterek, Kuzey Sigorta Ailesini, başarılı çalışmalarını yakından takip ettikleri Türk Loydu’nun eski başkanı Cem Melikoğlu ile daha da güçlendirdiklerini ifade etti.

Cem Melikoğlu, sigortacılık sektöründe yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çeken Kuzey Sigorta bünyesinde görev almaktan mutluluk duyduğunu, ülkemiz deniz taşımacılığının sigortacılık alanında uluslararası kurallara uygun olarak gelişmesine katkı vererek Türk Denizciliği için olan çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Cem Melikoğlu Kimdir?

İ.T.Ü Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği’nden mezun olan Cem Melikoğlu. ExxonMobil firmasında 21 yıldan fazla Avrupa, Afrika ve Ortadoğu koordinatörü olarak görev yapmış, sonrasında Petrol Ofisi Şirketinde ve TANAP Doğalgaz Boru Hattı Projesinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Cem Melikoğlu, ülkemizin başlıca petrol şirketlerinin oluşturduğu Petder’de yaptığı çalışmalarla ülkemizde atık yağların toplanması üzerine sistem kurulumları ve yönetim kurulu üyelikleri, Petder ve Gemi Mühendisleri Odasında çeşitli komisyon başkanlıkları, ayrıca 2011-2012 yıllarında Açık Radyo’da “Testi Kırılmadan “ isimli haftalık radyo programları yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri ve çeşitli üniversitelerde gerçekleştirdiği mesleki seminerlerle gençlerin eğitimlerine destek olan Cem Melikoğlu, 2015 -2023 yılları arasında 3 dönem üst üste Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve Türk Loydu’nun uluslararası başarılarında önemli katkılar sağlamıştır.

Vira Haber