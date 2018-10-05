Lojistik Ödülleri, 9. kez sahibini arıyor

Lojistik Ödülleri Yarışması ve sektörün sembol ödülü haline gelen Atlas’a sahip olmak için geride kalan yıllarda 442 başvuru yapıldı Geçen sürede, 86 proje ise jüri üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere yarışmaya başvurdu. İnternet üzerinden oylanarak seçilen sektörün en iyileri dalında 106 kişi ve kuruluş oylamaya katıldı.

“Kalıcı ve güvenilir bir etkinlik olarak kabul edilen Lojistik Ödülleri Yarışması, aynı zamanda Türkiye’nin taşımacılık ve lojistik endüstrisinin vitrini durumunda,” diyen Organizasyon Komitesi Başkanı İlker Altun; “Sektörün tüm taraflarını yarışmaya katılmaya bekliyoruz. Şirketler ve yöneticilerin ayrı ayrı yarışabilecekleri kategoriler var ve özel bir puanlama yöntemi ile son derece adil bir ödül dağıtımı gerçekleştirilmektedir,” şeklinde konuştu. İlker Altun yarışmaya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Atlas ödülünü almak için başvuran kişi ve şirketlerin itibarı ile ödülün kendisi arasında doğrudan bir etkileşim söz konusudur. Ödülü hak ederek alan ve müzesine götürenlerin itibarı aynı zamanda ödülün itibarını da artırmaktadır. Bu olumlu etkileşim nedeniyle Atlas Lojistik Ödülünü almak isteyenlerin sayısı ve niteliği artmaktadır.”

İlker Altun son olarak; “Yaptığı işe güvenen, hayata geçirdiği inovatif projesi olan, vizyoner ve övgüyü hak ettiğine inanan herkesi yarışmaya katılmaya davet ediyorum,” şeklinde konuştu.

Lojistik Ödülleri Yarışması ve yarışmanın özel ödülü ATLAS, 15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Yarışmaya katılım süreci:

Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta da belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor. İhracat firmalarına özel ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’ aday gösterme işlemleri de yine ödül web sitesi üzerinden yapılıyor.

Lojistik Ödülleri 2018 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü www.lojistikodulleri.com adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.

Vira Haber