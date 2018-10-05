Bankaların el koyduğu iki gemi icradan satıldı

2008 yılında yaşanan kriz sonrası banka tarafından el konulan iki gemi, 7.4 milyon liraya "Lider Gemi" firması tarafından satın alındı.

Karadeniz Ereğli’de tersaneler bölgesinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle bankaların el koyduğu iki geminin icra yoluyla satışı gerçekleştirildi. İlçenin en önemli tersanelerinden biri olan Madenci Gemi tarafından Alman firmanın siparişi üzerine inşa edilen 4 gemiden ikisi, 2008’deki ekonomik kriz nedeniyle bitme aşamasında iken iki ayrı firmaya satılmış ve diğer gemilere de banka el koymuştu.

Eximbank tarafından Karadeniz Ereğli 1. Nolu İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan gemilere Lider Gemi talip oldu. 15 milyon liradan ihaleye çıkarılan gemiler 7.4 milyon liradan Lider Gemi’ye satıldı.

9 bin DWT’luk ve 118 metre boyundaki gemilerden birinin önümüzdeki bir hafta içinde yeni sahibi Lider Gemi tarafından denize indirilerek römorkörle İstanbul’a çekileceği ve diğer donanımlarının burada tamamlanacağı öğrenildi. Bu çalışma diğer gemi de denize indirilmek için eksiklerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’a aynı yöntemle götürülecek.

Kaynak: Ereğli Önder

Vira Haber