Türk Loydu Malta’da

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ile Dış İlişkiler Bölümü Müdürü Mehmet Avcı’dan oluşan Türk Loydu heyeti, Malta Maritime Summit 2018 Denizcilik Zirvesi etkinlikleri için yaptığı ziyaret kapsamında Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Dr. Ian Borg, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Sn. Joe Mizzi, Malta Armatörler Birliği Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Armatörler Birliği Yönetici Vekili Lino Vassallo ve Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Başak Türkoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Dr. Ian Borg ve bakanlık yetkilileri ve Malta Transport yöneticisi Ivan Sammut ile yapılan görüşme, Bakanlık binasında gerçekleşti. Görüşme sırasında Ian Borg, Türk Loydu’nun gelişimini yakından takip ettiklerini ve Türk Loydu’nun Avrupa Birliği nezdinde tanınır olma başvurusu sürecindeki desteklerine devam edeceklerini belirttiler.

Malta Enerji ve Su Kaynakları Bakanı ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joe Mizzi ile Malta Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı’nın Valetta’da bulunan binasında gerçekleşen görüşmede ise Türk Loydu ile Malta arasında bugüne kadar yapılan işbirlikleri ile yakın gelecekte yapılacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Malta Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Joe Mizzi; Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Türk Loydu’na yaptığı ziyaretlerde Türk Loydu’nu tanıma fırsatı elde ederek, başarılı çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nın 2017 Ocak ayında Malta’ya geçmesinden sonra Türk Loydu’nun Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tanınır olmasına destek verdiklerini ve denizcilikle ilgili etkinliklere Türk Loydu’nu özel olarak davet ettiklerini söylediler.

Türk Loydu heyetinin Malta programı çerçevesinde Malta Armatörler Birliği Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Armatörler Birliği Yönetici Vekili Lino Vassallo ve Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Başak Türkoğlu ile de birer görüşme gerçekleştirerek, Türk Loydu’nun hizmetleri ve Malta’da gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Malta Maritime Summit 2018 toplantısının açılışına katılan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ; “Türk Loydu’nun önemli stratejik hedeflerinden olan Avrupa Birliği tarafından tanınır kuruluş olabilmeye ulaşabilmek için tüm kurum olarak çok çalıştıklarını ve bu süreçte gereken en büyük desteği Türk denizcilik sektöründen aldıklarını” belirterek; ulusal klas kuruluşu olan Türk Loydu'nun AB tarafından tanınması sürecinin hem Türkiye hem de AB açısından son derece yararlı olacağını ve AB tarafından tanınmanın Türk Loydu’nun hak ettiği zirvelere ulaşmasını sağlayarak, kalitesini perçinleyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği üyesi olan Malta, son açıklanan BM UNCTAD verilerine göre dünya deniz ticaret filosunun %5’ini temsil eden 2170 adet uluslararası sefer yapan gemiyi sicilinde kayıtlı bulunduruyor ve bu alanda AB üyesi ülkeler arasında birinci sırada bulunuyor.

Vira Haber