Denizcilik sektörüne Anadolu Sigorta güvencesi

Sunduğu denizcilik sigortası ürünleriyle yıllardır ticari yük gemilerinin yanı sıra özel ve ticari amaçlı gezinti tekneleri, tekne inşaat/yenileme projeleri, gemi tamircilerinin, marinaların, liman işletmelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta teminatları sağlayan Anadolu Sigorta, bu alanda pazar liderliğini pekiştirmeye devam ediyor. Ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan tekneler için sunulan Tekne ve Makine Sigortası, seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma gibi riskler, hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem, kazalar, kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu sigortalı gemiye gelebilecek zararlar, şaftların kırılması, kazanların patlaması, gizli kusur sonucu sigortalı geminin zarar görmesi gibi çok sayıda riski teminat altına alıyor.

Ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan denizcilik sektöründe, ticari faaliyetlerin devamlılığı için sigortanın önemine dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdürü Yardımcısı Levent Sönmez, “Anadolu Sigorta olarak birçok branşta olduğu gibi su araçları branşında da yüzde 40 pazar payımızla uzun yıllardır sektör lideriyiz. Denizcilik sigortalarında yıllardır kesintisiz olarak hizmet veren tek şirket olarak ticari yük gemileri dışında, özel ve ticari amaçlı gezinti tekneleri, tekne inşaat/yenileme projeleri, gemi tamircilerinin, marinaların, liman işletmelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta teminatları da sağlıyoruz” dedi.

Hizmet kalitesi, deneyimiyle pazar lideri

Anadolu Sigorta’nın mali gücünün uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından da AA+ (Çok Güçlü) notuyla tescil edildiğini hatırlatan Sönmez şöyle devam etti: “Bu, halen Türkiye’de sigortacılık alanında elde edilen en yüksek mali yeterlilik notu ve uluslararası reasürans şirketlerinin çoğunun notunun da üzerinde. Türk ticaret filosundaki teknelerin büyük çoğunluğu da tekne sigortaları için şirketimizi tercih ediyor. Bunun yanı sıra uluslararası piyasalardaki bilinirliğimiz sayesinde birçok yabancı tekne filosunun da sigortacıları arasında yer alarak, referans gösterilen bir güç olma vizyonunu gerçekleştiriyoruz.”

Denizcilik sigortalarında kaybın en aza indirilmesi için titiz bir ekspertiz süreci yürüttükleri söyleyen Sönmez, “Tekne sigortalarındaki hizmet kalitemizde kuşkusuz ki hasar süreçlerindeki bilgi birikimi ve tecrübemizin de önemli katkıları bulunuyor. Hasar departmanı bünyemizde denizcilik sektöründe tecrübeli uzman ve kaptanlarımız görev yaparken, hasar ihbarlarının alınması, yaşanan hadisenin özelliklerine uygun olarak eksper atanması ile başlayan hasar süreçlerinin her aşamasını da sigortalılarımızla birlikte bizzat yönetiyoruz. Bunun yanı sıra; sigortalılarımızın ihtiyaç duyduğu uluslararası uygulamalar hakkında teknik bilgi sağlamak için de titiz ve koordineli çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Sönmez ayrıca, Deniz Temiz Derneği’ne her düzenlenen poliçe ile katkı sağlayarak, Bodrum Cup gibi uluslararası deniz festivali ve yelken yarışlarına sponsor olarak sektörü bu yönden de desteklemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vira Haber