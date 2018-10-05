Tarihi Yarmada’da 14. Balık Festivali başlıyor
Her yıl balık sezonunun başlamasıyla birlikte, Fatih Belediyesi ve KUMDER’in işbirliğiyle düzenlenen ve bu yıl on dördüncüsü gerçekleştirilecek festivalin mekânları, Kumkapı Meydanı ve Galata Köprüsü olacak.
Fatih Belediyesi ve (KUMDER) tarafından 06 - 07 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘14. Tarihi Yarımada Balık Festivali’nde vatandaşlara binlerce balık ikram edilecek, oltayla balık tutma yarışları yapılacak, renkli etkinlikler düzenlenecek.
İLK GÜN KUMKAPI'DA BALIK EKMEK DAĞITILACAK
Festival korteji, 06 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’da Sultanahmet Meydanı’ndaki Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası önünden hareket ederek, Bando eşliğinde Kumkapı Meydanı’na yürüyecek.
Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver’in açılış konuşmasıyla başlayacak program, Kumkapı Meydanı’na kurulacak ızgaralarda pişen balıkların ikramı ile devam edecek. Festival boyunca 8000 kişilik Uskumru, 4000 kişilik Palamut, 2500 kişilik Çupra – Levrek ızgara, 2500 porsiyon İstavrit tava, 2500 porsiyon Hamsi tava konuklara ikram edilecek. Festivalin ilk günü renkli aktiviteler ve halk oyunlarıyla sona erecek.
İKİNCİ GÜN OLTAYLA BALIK TUTMA YARIŞMASI
‘14.Tarihi Yarımada Balık Festivali’ kapsamında 07 Ekim Pazar günü oltayla balık tutma yarışması yapılacak. Balıkçılar, saat 06.00’da oltalarını Galata Köprüsü’nden Haliç’in sularına sallayacak. Öğlene kadar en çok balığı tutan yarışmacılara ödülleri düzenlenecek törenle verilecek. Festival balık ekmek dağıtımıyla sona erecek.
FESTİVAL PROGRAMI
06 EKİM CUMARTESİ
Yer: Kumkapı Meydanı
11.00: At Meydanından bando eşliğinde Kumkapı’ya yürüyüş
12.00: Balık ızgaralarının kurulması
12.30: Açılış konuşmaları
13.00: Sahne üstü etkinlikler ve aynı anda balık ekmek dağıtımı (Karadeniz Halk Oyunları Ekibi)
Ekinlik Günü Dağıtılacak Ürünler: Izgara Balık;
• 8000 kişilik Uskumru ızgara,
• 4000 kişilik Palamut ızgara,
• 2500 porsiyon İstavrit tava,
• 2500 porsiyon Hamsi tava,
• 2500 kişilik Çupra – Levrek ızgara
7 Ekim pazar sabahı sertifikalı balıkçılar ile Galata Köprüsü’nün Fatih tarafında kalan ve boğaza bakan kısmında ‘Balık Tutma’ yarışması yapılacak.
07 EKİM PAZAR
Yer: Yeni Galata Köprüsü
05.00: Yarışmacı kayıt alma
06.00 : Ödüllü Oltayla Balık Tutma Yarışması (başlangıç)
12.00: Yarışmanın sonlanması ve ödül töreni
12.15: Karadeniz Halk Oyunları Ekibi Gösterisi
12.30: Balık Ekmek Dağıtımı (2000 kişilik)
Vira Haber
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