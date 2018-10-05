Tarihi Yarmada’da 14. Balık Festivali başlıyor

Fatih Belediyesi ve (KUMDER) tarafından 06 - 07 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘14. Tarihi Yarımada Balık Festivali’nde vatandaşlara binlerce balık ikram edilecek, oltayla balık tutma yarışları yapılacak, renkli etkinlikler düzenlenecek.

İLK GÜN KUMKAPI'DA BALIK EKMEK DAĞITILACAK

Festival korteji, 06 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’da Sultanahmet Meydanı’ndaki Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası önünden hareket ederek, Bando eşliğinde Kumkapı Meydanı’na yürüyecek.

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver’in açılış konuşmasıyla başlayacak program, Kumkapı Meydanı’na kurulacak ızgaralarda pişen balıkların ikramı ile devam edecek. Festival boyunca 8000 kişilik Uskumru, 4000 kişilik Palamut, 2500 kişilik Çupra – Levrek ızgara, 2500 porsiyon İstavrit tava, 2500 porsiyon Hamsi tava konuklara ikram edilecek. Festivalin ilk günü renkli aktiviteler ve halk oyunlarıyla sona erecek.

İKİNCİ GÜN OLTAYLA BALIK TUTMA YARIŞMASI

‘14.Tarihi Yarımada Balık Festivali’ kapsamında 07 Ekim Pazar günü oltayla balık tutma yarışması yapılacak. Balıkçılar, saat 06.00’da oltalarını Galata Köprüsü’nden Haliç’in sularına sallayacak. Öğlene kadar en çok balığı tutan yarışmacılara ödülleri düzenlenecek törenle verilecek. Festival balık ekmek dağıtımıyla sona erecek.

FESTİVAL PROGRAMI

06 EKİM CUMARTESİ

Yer: Kumkapı Meydanı

11.00: At Meydanından bando eşliğinde Kumkapı’ya yürüyüş

12.00: Balık ızgaralarının kurulması

12.30: Açılış konuşmaları

13.00: Sahne üstü etkinlikler ve aynı anda balık ekmek dağıtımı (Karadeniz Halk Oyunları Ekibi)

Ekinlik Günü Dağıtılacak Ürünler: Izgara Balık;

• 8000 kişilik Uskumru ızgara,

• 4000 kişilik Palamut ızgara,

• 2500 porsiyon İstavrit tava,

• 2500 porsiyon Hamsi tava,

• 2500 kişilik Çupra – Levrek ızgara

7 Ekim pazar sabahı sertifikalı balıkçılar ile Galata Köprüsü’nün Fatih tarafında kalan ve boğaza bakan kısmında ‘Balık Tutma’ yarışması yapılacak.

07 EKİM PAZAR

Yer: Yeni Galata Köprüsü

05.00: Yarışmacı kayıt alma

06.00 : Ödüllü Oltayla Balık Tutma Yarışması (başlangıç)

12.00: Yarışmanın sonlanması ve ödül töreni

12.15: Karadeniz Halk Oyunları Ekibi Gösterisi

12.30: Balık Ekmek Dağıtımı (2000 kişilik)

Vira Haber