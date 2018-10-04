GEMİSEM, Bilirkişilik Eğitimi Düzenliyor

Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge gereği, bilirkişilik yapacak kişilerin Bilirkişilik Temel Eğitimi alması şartı aranmakta. Bundan dolayı GEMİSEM; mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında temel, teorik ve pratik bilgilere sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlayarak Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenlemekte.

Konu eğitim 24 saat olup, 18 saati teorik, 6 saati pratik eğitim olarak planlanmıştır. Bilirkişilik Temel Eğitimi 13-14-20-21 Ekim 2018 tarihlerinde GEMİSEM merkezinde düzenlenecektir.



Eğitim kontenjanı 24 kişi olmakla beraber kayıt yaptırmak isteyen üyelerin ve üye dışındaki kişilerin gmo@gmo.org.tr adresine bilgi vermeleri gerekmektedir. Eğitim üyelere ve üye dışına açıktır.



Eğitim Ücreti



GMO Üyelerine: 600 TL



Üye Dışı: 750 TL

Eğitim yeri: GMO Merkezi / Tuzla



Adres: Postane Mah. Gölboyu Nil Sok No:10 Tuzla/İstanbul



Eğitim Tarihleri: 13-14-20-21 Ekim 2018

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