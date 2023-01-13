Lojistik sektöründe dev iş birliği için imzalar atıldı

Türk lojistik sektörünün üç büyük ve köklü sivil toplum kuruluşu sektör için önemli bir adım attı. Demiryolu Taşımacılığı Derneği, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği arasında 12 Ocak Perşembe günü iş birliği protokolü imzalandı.

Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Güleç, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, TÜRKLİM Dernek Ofisi’nde bir araya geldi. Derneklerin Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin de katıldığı ve TÜRKLİM ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonucunda iyi niyet ve iş birliği protokolüne imza atıldı. Bu kapsamda DTD, TÜRKLİM ve UTİKAD lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştirmek ve mevcut sorunlara ortak akılla çözümler üretebilmek için önemli bir adım attı.

Protokol kapsamında taşımacılık ve lojistik ile ilgili konular başta olmak üzere tarafların mutabakatı ile belirlenecek her türlü konuda aşağıda belirtilen şekilde ortak çalışma ve iş birliğinde bulunulması kararına varıldı.

Tarafların ortak çalışma ve iş birliği yapabileceği konular şöyle;

• Sektör Gelişimine Katkı Sunulması: İntermodal taşımacılık çözümlerinin geliştirilmesi desteklenecektir. Gerektiğinde taraflar arasında bu konularda çalışma komiteleri kurulabilecektir.

• Bilgi Alışverişinin Yapılması: Taraflardan her biri, özellikle haber bültenleri, basın açıklamaları, iş ve sektör raporları ve sektörel istatistikler şeklinde ve tarafların karşılıklı faydaları doğrultusunda planlanan faaliyetler hakkında karşılıklı bilgi paylaşmaya özen gösterecektir. Bu tür bilgiler taraflar arasında ücretsiz olarak değiş tokuş edilecektir.

• İş Bağlantılarının Tanıtımı: Her bir taraf diğer tarafı tanıtım ve bilgilendirme etkinliklerine davet edecektir. Lojistik ve taşımacılık faaliyetleri kapsamında sektörlerinin ve üyelerinin yararına iş birliğini, iletişimi ve ortak çalışma kültürünü geliştirmeye özen göstereceklerdir.

• Proje ile İlgili İş Birliği: Taraflar başta AB ve Dünya Bankası olmak üzere benzer başka kurum ve kuruluşlar tarafından destekli proje ve hibe fırsatları konusunda iş birliği ve fırsat paylaşımları konusunda birbirlerini bilgilendirmeye özen göstereceklerdir.

• Konferanslara ve Etkinliklere Katılım: Taraflar, üyelerini belirledikleri çalıştaylara, konferanslara ve özel etkinliklere ücretsiz olarak veya indirimli fiyatlarla katılmaya davet edecek, taraflardan her biri kendi seyahat masraflarından kendisi sorumlu olacaktır. Taraflar, talep olması halinde düzenledikleri kendi etkinliklerinin ve/veya önemli konuların kendi sosyal medya hesaplarından da duyurulması konusunda özen gösterecekler, bu konuda birbirlerine destek olacaklardır.

• Ortak Temsil: Taraflar, ihtiyaç halinde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ortak temsilde bulunmaya, ortak sorunların birlikte görüşülmesine özen göstereceklerdir. Tarafların ortak temsil kararı almaları halinde ilgili ziyaretten ve/veya görüşmeden önce ilgili ortak temsilin gündemi belirleyecek, mümkün olduğunca ortak konularda iş birliği içinde ortak hareket etmeye özen göstereceklerdir.

“İş birliğimize inancımız tamdır”

İş birliği çerçevesinde 12. Kalkınma Planı ile ilgili ortak hareket edilmesi kararı da alındı. İmza töreni sonrası açıklama yapan Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Ercan Güleç, “Son yıllarda yaşanan pandemi ve sıcak çatışmalar lojistik kanallarında büyük aksamalara neden olurken üretim merkezlerinin değişmesine de sebep oldu. Bu yaşananlar ülkemize bir lojistik merkezi olma fırsatı yanında önemli bir üretim merkezi olma fırsatı da verdi. Bu noktada lojistik sektörünün önemli üç sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizin, bu değişimler ışığında sanayicimizin üretimini ihracat pazarlarına en kısa ve verimli şekilde ulaştırmak ve ülkemizi bir lojistik merkezi haline getirmek için gerekli altyapının ve mevzuatın bir an evvel hazırlanmasını sağlamak için iş birliğimizin öneminin büyük olacağına inancımız tamdır” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, “Türk lojistik sektörünün üç büyük ve köklü sivil toplum kuruluşu olarak zaten birlikte aynı dili konuşabiliyorduk ama kurumlarımızı bir güç haline getirmek hepimiz için oldukça önemli bir adım oldu” diye konuşarak ifadelerine ek olarak hep birlikte atılan adımların daha etkili ve güçlü olduğunu, bu sebeple çalışma ve araştırmaların yanı sıra ziyaretlerin de birlikte yapılması gerektiğini vurguladı. TÜRKLİM dernek ofisinin UTİKAD ve DTD çalışanlarına daima açık olduğunu belirten Erdemir, bu iş birliğinin meyvelerini önümüzdeki süreçte göreceğimizi kaydetti.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy ise Türk lojistik sektörünün büyük bir ivme yakaladığını ifade ederek, bu ivmenin doğru ve zamanında kurgulanmış yatırımlarla artarak gelişeceğine inandıklarını söyledi. Protokole imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ulusoy, sözlerini şöyle tamamladı: “Ortak bir akılla sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi geliştirecek, ortak bir sesle bunu kamuoyuna ve kamuya aktaracağız. Çünkü kollektif bir bakış açısı ve çalışma ortamının hepimize büyük fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Tam da bu sebeple 27 Ocak 2023 tarihinde ilki gerçekleşecek olan Yuvarlak Masa Toplantıları’nı başlatıyoruz. Tüm paydaş STK temsilcilerimizle birlikte olacağımız ve ortaklaşa çözümler üreteceğimiz toplantılardan beklentimiz de yüksek.”

Vira Haber