Lokmanoğlu: “TOBB İş Dünyasının Sesi Olmaya Devam Edecek”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 79. Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde Birlik Yönetim Kurulu, Konseyler ve Yüksek Disiplin Kurulları belirlendi.



TOBB Başkanlığına 4 yıl süreyle yeniden M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. TOBB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı)

Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı)

Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı)

Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı)

Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı)

Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı)

Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası Başkanı)

Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Mehmet Büyüksimitci (Kayseri Sanayi Odası Başkanı)

Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı)

İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası Başkanı)

Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı)

Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası Başkanı)

Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı)

Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı)

Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı)

Saim Özakalın (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Yeni dönemde TOBB yönetiminde yeniden yer alan Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, yeni dönemin ülkemize ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Lokmanoğlu, “Ülkemiz iş dünyasının çatı örgütü olan TOBB; özel sektörün ihtiyaç ve görüşlerini iletmek için en etkili platformlardan biridir. Hükümet ve diğer paydaşlarla iş dünyası arasında köprü görevi üstlenen TOBB; farklı sektörlerin gelişimi için politika önerileri sunma, onların küresel pazarlarda rekabet imkanlarını artırma, işletmeler arasında iş birliği ve koordinasyonu teşvik etme hedefleri ile çalışmalarına devam edecektir. Özetle TOBB; 79. Genel Kurul kapsamında bünyesinde oluşturulmuş kurullar, komisyonlar ve konseyler ile iş dünyasının sesi olmaya ve ülkemiz dış ticaretinin artmasına katkı vermeye devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Yönetiminde yeniden görev üstlenmesi sebebiyle kendisine gösterilen teveccühe teşekkür eden Lokmanoğlu; “Gerek ülkemiz özel sektörünün gerekse Mersin iş dünyasının beklenti ve taleplerini karşılamak üzere gayret göstermeye devam edeceğim. Yeni dönemde TOBB bünyesinde görev üstlenen tüm iş insanlarına başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Vira Haber