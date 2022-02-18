Lüks Araçları Taşıyan Kargo Gemisinde Yangın Çıktı

Portekiz Sahil Güvenlik birimi, üst güvertede çıkan yangının ardından kargo gemisi Felicity Ace'den imdat çağrısı aldı. Kuru yük gemisinde, sınırlı sayıda üretilen lüks Porsche otomobiller de dahil olmak üzere Volkswagen Grubu'na ait markaların arabaları bulunuyor.

Araçların akıbeti belli değil Gemideki 22 kişilik mürettebatın cankurtaran botlarıyla tahliye edildiği belirtildi. Felicity Ace'in 4.000 adede kadar araç taşıyabildiği biliniyor. Atlantik Okyanusu'nda sürüklenen kargo gemisindeki otomobillerin akıbeti ise henüz belli değil.

Kurtarma çalışmaları devam ederken Felicity Ace'de kaç otomobilin yüklü olduğu bilinmiyor. Alevlerin pahalı araçlara zarar vermiş olabileceği endişesi hakim. Teslimatların gecikebileceği, daha da kötüsü araçların müşterilere hiç ulaşmayabileceği belirtiliyor.