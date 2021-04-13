Marine Money İstanbul Forum'da Denizcilik Ele Alınacak!

Marine Money İstanbul Virtual Forum İMEAK Deniz Ticaret Odası ana sponsorluğunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü 12:00-17:00 saatleri arasında Marine Money International tarafından webinar olarak çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

3 ayrı oturum şeklinde düzenlenecek

Konuşmacılar ve moderatörler arasında BIMCO Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran gibi isimlerin de yer aldığı Marine Money İstanbul Virtual Forum 3 ayrı oturum şeklinde düzenlenecek. 1'inci Oturumda "Türk Denizciliğinin Son Yıllardaki Gelişimi ve Gelecek Vizyonu" ve "Küresel Denizcilik Piyasaları", 2'nci Oturumda "Türkiye ve Dünyadaki Deniz Taşımacılığı Sektörünü Etkileyen Makro Ölçekteki Konular", 3'üncü Oturumda ise "2021 Yılında Denizcilik Finansmanı Opsiyonları" konuları ele alınacak.

Katılımın ücretsiz olduğu Marine Money İstanbul Virtual Forum'a ilişkin kayıt bağlantıları ve detaylı bilgi için: https://www.marinemoney.com/forum/IST21

Vira Haber