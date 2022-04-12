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Marmara Adası Açıklarında Sürüklenen Şat Limana Çekildi

Marmara Adası Açıklarında Sürüklenen Şat Limana Çekildi

Marmara Adası açıklarında sürüklenen şatın limana demirlenmesi sağlandı.

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Marmara Adası Gündoğdu Mahallesi'nde kıyıya bağlı bulunan ve halatlarından kopan şat, Paşalimanı Adası'na doğru sürüklenmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-4" hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.

Şatın çekilerek Marmara Adası Limanı'na emniyetle demirlenmesi sağlandı.

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