Marmara Adası Açıklarında Sürüklenen Şat Limana Çekildi
Marmara Adası açıklarında sürüklenen şatın limana demirlenmesi sağlandı.
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Marmara Adası Gündoğdu Mahallesi'nde kıyıya bağlı bulunan ve halatlarından kopan şat, Paşalimanı Adası'na doğru sürüklenmeye başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-4" hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.
Şatın çekilerek Marmara Adası Limanı'na emniyetle demirlenmesi sağlandı.
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Etiketler : marmara adası, şat
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