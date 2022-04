Gemi ve Yat İhracatçılarından Norveç’e Büyük Çıkarma

Gemi ve yat sektörünün en büyük pazarlarından Norveç’te gerçekleştirilen ve dünyanın en önemli denizcilik fuarlarından biri kabul edilen Norshipping 2022’ye, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin (GYHİB) organize ettiği “Türkiye milli katılımı”, damgasını vurdu. GYHİB Başkanı Cem Seven, Norveç pazarının sektör ihracatı için önemine değinerek, “Fuar alanında ülkemizi ve sektörümüzü anlatmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın hedefine ulaştığını, ihracatçı firmalarımızın yeni iş bağlantıları sağladıklarını duyuyor olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Türkiye gemi inşa endüstrisi için en önemli ihracat pazarı konumunda olan ve 2021 yılında 530 milyon dolar değerinde gemi ihracatı gerçekleştirilen Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen Norshipping Fuarı’na Türkiye, 28 firma ile çıkarma yaptı. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) tarafından üçüncü kez, Türkiye Milli Katılımı gerçekleştirilen fuarda 14’ü milli katılım olmak üzere, 28 Türk firması sektörü yurtdışında başarılı bir şekilde temsil etti. Fuarda, D holünde konumlanan Türk firmaları, 4 gün boyunca çok önemli iş bağlantıları sağladı.

Türkiye’nin gemi inşa sektörü ebru ile anlatıldı

Türkiye milli katılım alanında, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından Türk gemi ve yat inşa sektörlerinin uluslararası tanıtımı için bir süredir devam etmekte olan “The Art on Water” projesi kapsamında tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Fuar süresince Türkiye’den gelen profesyonel ebru sanatçısı tarafından, Türkiye’den Norveç’e ihraç edilmiş gemilerin motifleri ebru sanatı ile performe edilerek ziyaretçilere hediye edildi. Milli katılım alanı tüm fuar katılımcıları tarafından ilgiyle takip edildi.

Norveç Büyükelçisi Çorman: Türkiye-Norveç arasındaki ticari hacim içerisinde, gemi inşa endüstrisi büyük rol oynuyor

Türkiye’nin Norveç Büyükelçisi Fazlı Çorman, fuar alanında, Türk firmaları ziyaret ederek, Türk katılımcıları büyükelçilik konutunda ağırladı. Çorman, Türkiye-Norveç arasındaki ticari hacim içerisinde gemi inşa endüstrisinin büyük rol oynadığına dikkatleri çekerek, rakamların Türkiye lehine sonuç vermesinde yapılan gemi ihracatının payının önemine dikkatleri çekti. Büyükelçi Çorman, Norveç’teki ilgililerin Türk tersaneleri ile çalışmaktan memnun oldukları yönünde kendilerine görüş ilettiklerini ve Norveç sularında Türkiye’de inşa edilmiş birçok geminin dolaşmasından gurur duyduklarını belirterek, fuara katılan ihracatçı firmalara teşekkür etti.

GYHİB Başkanı Seven: Çalışmalarımız hedefine ulaştı

Norshipping Fuarı’nın yanı sıra SMM Hamurg, Posidonia Atina, Neva St. Petersburg gibi birçok uluslararası fuarın Türkiye milli katılımını üstlenen Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, fuarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seven, “Norveç bizim en güçlü ihracat pazarımız. Norshipping de Norveç’teki en önemli sektörel fuar etkinliği. Norveç’te her zaman olduğu gibi güçlü bir katılım sağlayarak hem ülkemizi hem de sektörümüzü doğru şekilde temsil etmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Sayın büyükelçimizin de hem firmalarımızı ziyaretlerinde hem de bizleri konutunda ağırladığı davetlerinde ifade ettiği üzere sektörümüzün Norveç’teki konumu hem ülke ekonomimiz hem de sektörümüzün geleceği açısından oldukça önemli. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak fuara hem milli katılım organizasyonu dahilinde hem de bireysel olarak katılım sağlayan firmalarımızın da önemli katkılarıyla iz bırakan bir haftayı geride bıraktık. Fuar alanında ülkemizi ve sektörümüzü anlatmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın hedefine ulaştığını, ihracatçı firmalarımızın yeni iş bağlantıları sağladıklarını duyuyor olmaktan çok mutluyuz. Sektörümüzün Norveç ile ilişkiler birkaç gün süren bir fuara sığdırılabilecek gibi değil. Bizler bu fuarın öncesinde de sonrasında da ticari temsilciliklerimiz vasıtasıyla iki ülke arasındaki iş birliğinin artması ve sektörümüzün hali hazırda güçlü olan imajının muhafazası için sürekli etkileşim halindeyiz. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak önce bu yıl Ağustos ayında Trondheim’da gerçekleşecek Norfishing Fuarı’nda, gelecek yıl da yeniden Norshipping Fuarı’nda bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Norshipping 2022 Fuarı’na Milli Katılım Sağlayan Türk Firmaları Listesi:

Sedef Tersanesi Med Marine Sanmar Tersanesi Gisbir Data Hidrolik Accomar Gepa Fiberglass Aliş Aluminyum Sea Power Gürdesan Loça Mühendislik Marine Otomasyon Sistemleri Marsis Bma Teknoloji

Norshipping 2022 Fuarı’na Bireysel Katılım Sağlayan Türk Firmaları Listesi:

Tersan Tersanesi Hat San Tersanesi Cemre Tersanesi Çeliktrans Tersanesi Uzmar Tersanesi Sefine Tersanesi Gemak Grup Beşiktaş Tersanesi Art Tersanesi Özata Tersanesi Norse Grup Ocean Voyager Navtek Karaca Gemi

Vira Haber