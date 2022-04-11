TMMOB GEMİMO'nun Yeni Yönetimi Belli Oldu

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) 41. Olağan Seçimli Genel Kurulu, odasının genel merkezinde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da GEMİMO’nun 2022-2024 yılları arasında görev yapacak olan yeni yönetimi de belli oldu.

Ahmet Yaşar Canca, TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Uzun yıllar TMMOB GEMİMO Başkanlığı görevinde bulunan Feramuz Aşkın, bayrağı Ahmet Yaşar Canca'ya devretti. Canca’nın başkanlığındaki TMMOB GEMİMO yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

1-YÖNETİM KURULU

A )YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Ahmet Yaşar Canca

Salih Bilal

Selçuk Nas

Atılay Özay

Görkem Kökkülünk

Yunus Emre Aşkın

Veysi Başhan

B) YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Özlem Altınsoy

Gözde Turan

Hatice Yılmaz

Merve Gül Çıvgın

Nermin Arıkan

Dilruba Duygu Söylemez

Gülşah Burçin Düzülütaş

2-DENETİM KURULU

a) DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

Güner Gözüm

Ömür Karataş

Yusuf Küçükdeveci

b) DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Beyazit Kıranta

Yaşar Çoban

Naşit Yamaner

3-TMMOB YÖNETİM KURULU

Feramuz Aşkın

Nihat Aşan

Bülent Kutlucan

4-ONUR KURULU

A) ONUR KURULU ASIL ÜYELER

Akif Tuna

Erkan Dereli

Mehmet Murat Nurova

Mehmet Akça

Mustafa Bülent Temur

B) ONUR KURULU YEDEK ÜYELER

Halit Hoşkan

Osman Çamözü

Cemalettin Şevli

Murat Akpınar

Gizem Çevik

5- TMMOB BİRLİK YÜKSEK ONUR KURULU

Fahrettin Küçükşahin

6-TMMOB BİRLİK DENETÇİSİ

Asım İlker Meşe