TMMOB GEMİMO'nun Yeni Yönetimi Belli Oldu
Ahmet Yaşar Canca, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) 41. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.
TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) 41. Olağan Seçimli Genel Kurulu, odasının genel merkezinde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da GEMİMO’nun 2022-2024 yılları arasında görev yapacak olan yeni yönetimi de belli oldu.
Ahmet Yaşar Canca, TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Uzun yıllar TMMOB GEMİMO Başkanlığı görevinde bulunan Feramuz Aşkın, bayrağı Ahmet Yaşar Canca'ya devretti. Canca’nın başkanlığındaki TMMOB GEMİMO yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
1-YÖNETİM KURULU
A )YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
Ahmet Yaşar Canca
Salih Bilal
Selçuk Nas
Atılay Özay
Görkem Kökkülünk
Yunus Emre Aşkın
Veysi Başhan
B) YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Özlem Altınsoy
Gözde Turan
Hatice Yılmaz
Merve Gül Çıvgın
Nermin Arıkan
Dilruba Duygu Söylemez
Gülşah Burçin Düzülütaş
2-DENETİM KURULU
a) DENETİM KURULU ASİL ÜYELER
Güner Gözüm
Ömür Karataş
Yusuf Küçükdeveci
b) DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Beyazit Kıranta
Yaşar Çoban
Naşit Yamaner
3-TMMOB YÖNETİM KURULU
Feramuz Aşkın
Nihat Aşan
Bülent Kutlucan
4-ONUR KURULU
A) ONUR KURULU ASIL ÜYELER
Akif Tuna
Erkan Dereli
Mehmet Murat Nurova
Mehmet Akça
Mustafa Bülent Temur
B) ONUR KURULU YEDEK ÜYELER
Halit Hoşkan
Osman Çamözü
Cemalettin Şevli
Murat Akpınar
Gizem Çevik
5- TMMOB BİRLİK YÜKSEK ONUR KURULU
Fahrettin Küçükşahin
6-TMMOB BİRLİK DENETÇİSİ
Asım İlker Meşe
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