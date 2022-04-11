Mengi Yay Yatçılık Virtus 47 Motor Serisinin İlkini Denize İndirdi

Proje, 47.8 metre uzunluğunda ve çelik/alüminyum konstrüksiyonlu olarak inşa edildi. Tekne son donatım ve deniz testleri maksadıyla bir süreliğine Pendik Marintürk Marina’da bulunacak ve sahibine teslim edilecektir.

Serinin hali hazırda Mengi Yay Yatçılık tersanesinde üretimi devam eden diğer iki teknesinden Nb 102 numaralı tekne Mayıs ayında, son teknesi ise 2023 Haziran ayında denize indirilecektir. Bu seride Mengi Yay Yatçılık müşterilerine özel tekne inşa etme imkanı sağlıyor. Aşağıdaki tablo serinin üç teknesine ait karşılaştırmalı bilgileri içermekte olup boya renkleri tekne sahipleri tarafından belirlenmiştir.

Proje tersane tarafından bugüne kadar inşa edilmiş en uzun tekne olması ve Virtus 47 serisinin ilk meyvesi olması nedeni ile hem tersane personeli ve hem de tekne sahibi açısından büyük anlam ifade etmektedir.

Böyle bir tarihi ana destek veren, ilk kaynağından bugüne kadar projenin bir parçası olan kendini işine adamış tersanenin tüm personelinde gözlerinde haklı bir gurur okunuyordu.

Mengi Yay Yatçılık, Virtus 44 metre projesinin 2020 yılında başarılı bir şekilde inşası ve sahibine teslimi sonrası seriye 47 metre uzunluğunda tekne üretimi ile devam etme kararı almıştı. Denize indirilen Virtus 47 serisinin ilk teknesi 500 GT altında, semi deplasman ve RINA Unrestricted Charter Class C+Hull o Mach Ych, Unrestricted Navigation, DMS Compliance to REG Yacht Code Part A notasyonlu.

Teknenin dış dizaynı VYD Studio, iç dizaynı ise Leonardo Santi Design tarafından gerçekleştirildi. Tekne her iki tarafta bulunan balkona sahip geniş bir salon, ana ve üst güverte arka oturma alanları ile sahibine geniş bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca master kabinde bulunan balkon ise müşteriye kendine özgü ilave bir yaşam alanı sunmakta.