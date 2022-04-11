TOMRA, 50. Yılını Atıksız Dünya Misyonunu Duyurarak Kutluyor

TOMRA, 1 Nisan 1972'de Petter ve Tore Planke kardeşler tarafından Norveç'te kuruldu. Yerel bir marketin manuel olarak kullanılmış boş şişeleri toplama sorunu yaşadığını gören kardeşler, ailelerinin garajında ilk tam otomatik depozito iade makinesini (RVM) geliştirdi. Bu buluş, perakendeciler tarafından hızla benimsendi ve depozitolu içecek ambalajlarının iadesi ve geri dönüşümünün verimli bir şekilde sağlanması için bir endüstrinin doğuşuna neden oldu.

TOMRA'nın teknolojisi, yıllar içinde, gıda, geri dönüşüm ve madencilik sektörleri için sensör tabanlı gelişmiş ayıklama sistemlerini tasarlayacak ve üretecek şekilde genişledi. Bu yenilikçi çözümler, daha sürdürülebilir bir gelecek için kaynak geri kazanımını optimize ediyor ve israfı en aza indirerek işletmelere, hükümetlere, tüketicilere ve çevreye fayda sağlıyor.

TOMRA, 50. yılını kutlarken grubun Toplama, Gıda, Geri Dönüşüm ve Madencilik olmak üzere dört ayrı üyesi, geleceğe yönelik ortak misyonlarını; “Atıksız bir dünya için gezegenin kaynaklarını doğru kullanma ve yeniden değerlendirme şeklimizi dönüştüreceğiz” diyerek duyurdu.

TOMRA Başkanı ve CEO'su Tove Andersen, 50.yıl kutlaması sırasında yaptığı açıklamada: “Dünyamızın büyük bir dönüşüme ihtiyacı var. Sürdürülebilirliği acilen iyileştirmemiz, döngüsel ekonomiyi geliştirmemiz ve kaynakları daha verimli kullanmamız gerekiyor. Tüm bu konular, TOMRA'nın sunduğu çözümlerin yardımcı olabileceği zorluklar” diye belirtti.

Tove Andersen; “Mütevazı başlangıcından elli yıl sonra TOMRA, son derece saygın bir global pazar lideri olmaktan gurur duyuyor. Bu başarı, adapte olabilme, yenilikleri gerçekleştirme ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu çözümleri sunabilme yeteneğimizin canlı bir kanıtıdır. Şimdi ileriye bakma zamanı çünkü TOMRA'nın hikayesinde kaynak devrimine öncülük etme rolümüzü artırdığımız bir dönemi açıyoruz" dedi.

Andersen; “TOMRA'nın yaptığı her şeyin merkezinde dönüşüm var. TOMRA, akıllı ve öncü araçlar yaratmak için fikirleri ve teknolojiyi dönüştürüyor. Şirketleri daha kârlı, sürdürülebilir işletmelere dönüştürüyor. Dünya kaynaklarının elde edilmesinin, kullanımının ve yeniden değerlendirilmesinin dönüşümü ile insanların günlük yaşamlarını dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz" diye ekledi.

Bugün dünya çapında 4.600'den fazla kişiyi istihdam eden TOMRA, yıllık 1 milyar Euro'luk satış hacmine sahip. Grubun iş gücünün yüzde 20'si ve gelirlerinin yüzde 8’i araştırma ve geliştirme çalışmalarına ayrılıyor. TOMRA, 2030 yılına kadar global geri dönüşüm için toplamayı yüzde 40'a ve kapalı devre sistemlerde plastik miktarını yüzde 30'a çıkarma hedefi doğrultusunda büyümesini sürdürmeyi ve çalışan sayısını artırmayı planlıyor. Bu büyüme stratejisi, yeni iş fırsatlarını da beraberinde getirecek, iklim değişikliğini azaltmak için çözümler geliştirecek ve bunu yaparken gelecek nesiller için doğal kaynakları koruyacak.

Grup bünyesinde faaliyetlerine devam eden TOMRA Geri Dönüşüm ise atıkları değerli ikincil ham maddelere dönüştüren sensör tabanlı ayıklama çözümlerinin ve bağlantılı dijital hizmetlerin önde gelen global sağlayıcısı olarak sektörde ön plana çıkıyor. Dünya çapında 100'den fazla ülkede, atık ve metal geri dönüşümü için 8.200'den fazla TOMRA ayıklama ünitesi kurulu bulunuyor. Geri dönüşüm verimini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan ve üretilen TOMRA makineleri ile dünya genelindeki yedi test merkezinden herhangi birinde demolar yapılabiliyor.

TOMRA Geri Dönüşüm Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Eng, açıklamasında; “Mevzuatla belirlenen konuların yanı sıra müşterilerimizi, iş hedeflerine ulaşmaları için geliştirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz. 50. yılımızı kutlarken, uzun süredir devam eden başarımızı mümkün kılan müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür etmek istiyoruz” şeklinde belirtti. Uzaktan hizmet yeteneğine sahip bulut tabanlı bir veri analiz platformu olan TOMRA Insight ile dijital dönüşüm, şirketin gelecek vizyonunun merkezinde yer alıyor. Geri dönüşümcülere de ayıklama performansını iyileştirmek ve işletme maliyetlerini azaltmak için son teknolojide bir yaklaşım sunuyor.

Sektörde üstün performans ve hassasiyetiyle tanınan TOMRA ayıklama sistemleri, metaller, plastikler, kağıt, ambalaj, cam ve daha fazla çeşitlilikte malzeme için döngüyü kapatmaya yardımcı oluyor. En yeni nesil AUTOSORT® ayıklama makinesi ile geri dönüştürülebilir malzemeler, en karmaşık karışık atık akışlarından bile kolayca ayıklanıyor. Çok işlevli ayıklama sistemleri, tamamlayıcı teknolojileriyle yıllar içinde daha da gelişiyor ve dinamik bir pazarın taleplerini karşılamak için geri dönüşümcülere daha fazla operasyonel esneklik sağlıyor.

Sensör tabanlı ayıklama teknolojisi, atıkların olmadığı bir dünyanın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor ve değerli kaynakları, çöp yakma veya atık sahalarından uzaklaştırıyor. TOMRA Geri Dönüşüm, makine kapasitesini yeniden tanımlayan ve performansta yeni standartlar belirleyen ayıklama sistemleriyle sektörde güvenilir bir lider olarak ön plana çıkıyor. TOMRA’nın ayıklama uzmanları, makine mühendisleri, uygulama uzmanları ve yazılımcılarından oluşan ekibi, dünyanın kaynak krizini azaltmak için gelecekte daha da gelişmiş çözümler sunmak üzere çalışmalarına aralıksız devam ediyor.