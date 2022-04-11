DFDS Akdeniz İş Biriminde Üst Düzey Atamalar Yapıldı

DENİZCİLİK ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması Danimarkalı DFDS’nin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi’nde üst düzey atamalar gerçekleşti:

İstanbul / İtalya Rota Direktörlüğü görevine Ayberk Eskin,

Türkiye / Fransa ve İspanya Rota Direktörlüğü görevine Önder Ulaş Başboğa,

Mersin / İtalya Rota Direktörlüğü görevine Arif Akkoz,

Türkiye Limanları Terminal ve Acente Direktörlüğü görevine ise Levent Sinel getirildi.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, atamalarla ilgili yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: "Taşımacılık ağımızdaki tüm rotalarımızın, özel “Rota Direktörleri” atayacak büyüklüğe ulaşması mutluluk verici. DFDS ağımızın tamamında çalışma biçimimizi yansıtan bu daha özel odaklı yaklaşımın müşterilerimize fayda sağlayacağına inancım tam."

DFDS Hakkında: DFDS, Avrupa'da taşımacılık ve nakliye hizmetleri sunmaktadır. 8.000'den fazla nakliyeci, DFDS’nin gemi ve liman terminali hizmetlerine ek olarak esnek taşımacılık ve lojistik çözümlerine güveniyor. DFDS’nin 10.000 binden fazla çalışanı, 20’den fazla ülkeden oluşan ağında yer alan gemilerde ve ofislerde görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan ve merkezi Kopenhag’da bulunan DFDS, Nasdaq Kopenhag'da işlem görüyor.

