Alman Teknolojisini Estetikle Buluşturan Bir Yelkenli: YYachts

Yelkenciliği basitleştirerek özgürlük hissini konforla buluşturmak üzere yola çıkan dünyaca ünlü YYachts, üstün Alman teknolojisini İtalyan estetiği ve İskandinav tarzıyla birleştiren eşsiz bir tasarıma imza atıyor. Geniş gövde ve iç hacmi ile ev konforu yaşatan lüks YYachts yelkenlileri, modüler ve kişiye özel olarak uyarlanabilen iç dizaynı ile bir yelkenliden çok daha fazlasını sunuyor.

Ünlü Alman yelken yarışçısı Michael Schmidt’in kurucusu olduğu YYachts, karbon fiberden yapılan lüks yelkenli modelleri ile konfordan ödün vermeden, tüm temel denizcilik ihtiyaçlarına cevap veren keyifli teknelere imza atıyor. Son teknolojiyle donatılmış mükemmel Alman mühendisliğinin eseri olan YYachts modelleri, olağanüstü İtalyan tasarımı ve sadeliğiyle ünlü İskandinav tarzıyla kendine hayran bırakıyor.

Dünyanın en ünlü tasarımcılarından yatçılığa yeni bir dokunuş

YYachts yelkenlileri, yalnızca lüks bir yatın sağlayabileceği en üst düzeyde rahatlığı sağlayarak kullanıcılarına ezber bozan bir yelken deneyimi vaat ediyor. Geniş gövde yapısı, kullanışlı dış alanları ve sıcak iç dizaynı ile bir yelkenliden çok daha fazlasını sunan YYachts modelleri hafifliğiyle ise hız ve performans sağlıyor. David Chipperfield, Bill Tripp, Lorenzo Argento, Design Unlimited, Surge Projects, Norm Architects gibi dünyanın en ünlü tasarımcıları tarafından dizayn edilen YYachts, yatçılığa yeni bir dokunuş getiriyor. Dekorasyonunda ahşabın sıcaklığından yararlanılan YYachts yelkenlileri zamansız ve modern tarzıyla dikkat çekerken, lüks iç mekân tasarımıyla fark yaratıyor.

Sipariş aşamasında kişiye özel tasarım

YYachts’ın her alanı kişiye özel olarak değiştirilebilen modüler yapıya sahip olarak tasarlanıyor. Sipariş aşamasında sahibinin kişisel zevkine göre düzenlenebilen yelkenlilerin, mutfağından yatak odasına tüm yerleşim yeri değiştirilebiliyor. İç tasarımına ait renk, döşeme ve materyallerinde de seçim yapabilme imkânı sunan YYachts modelleri, güvertesinde yer alan iki kanepeli geniş oturma alanı ve çift kişilik katlanır masasıyla aile konforunda bir yelken deneyimi sağlıyor.

Yılda sadece 25 adet üretiliyor

Türkiye pazarına Y7 (21 metre) modeliyle giren YYachts modelleri tüm dünyada yılda sadece 25 adet üretiliyor. Tetra Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş distribütörlüğünde sipariş alan bu özel yelkenlilerin teslimi ise bir yıl içinde gerçekleştiriliyor.