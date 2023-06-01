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Marmara Adası Açıklarında Tekne Sürüklendi

Marmara Adası Açıklarında Tekne Sürüklendi

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

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Marmara Adası açıklarında seyreden, içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki teknenin makinesi arızalandı.

Denizde sürüklenmeye başlayan teknedekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye KEGM'ye bağlı "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Ekiplerce bota yedeklenen tekne, Asmalı Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.

Vira Haber

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