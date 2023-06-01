Safiport’tan Basın Açıklaması

Açıklamada Safiport şu cümlelere yer verdi:

'29 Mayıs Pazartesi günü basında çıkan alüminyum fosfit yangınıyla ilgili basın açıklamamız aşağıdaki şekildedir.

Körfezde demirde bekleyen ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) yükünü taşıyan Marylisa V isimli geminin acentesi olan Euromar Shipping & Agency’ne ait Meriç Motor isimli acente botuyla demir sahasında bekleyen ilgili gemiye çıkılmış, gemi kaptanının talimatıyla ve acente botunun taşımasıyla söz konusu Alüminyum Fosfit kimyasal maddesi acente botundan izinsiz bir şekilde 8 nolu rıhtıma indirilmiştir. Bu zehirli atıkla ilgili Gümrük Müdürlüğü’nün ve Liman otoritesinin İZİN ve HABERİ bulunmamakta olup, olay tamamen bilgimiz dışında gerçekleşmiştir. Nitekim Liman personelimizin dikkatiyle kimyasal atığın daha fazla zarar vermesi önlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına olayla ilgili bilgi verilmiştir.

Söz konusu olay nedeniyle, HABERSİZ ve İZİNSİZ işlemi yapan ve limanımızı tehlikeye atan Marylisa V isimli gemisinin donatanı ve acentesi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi olunmuş olup, olay yargıya intikal ettirilmiştir. Bu vesileyle Kocaeli İtfaiyesi ve Afad Başkanlığı’na çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. '

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