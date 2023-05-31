16. Resim Yarışması Ödül Töreni Düzenleniyor

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın düzenlediği 16. “Önüm Arkam Deniz Sağım Solum Gemi” konulu resim yarışmasını kazanan ve dereceye giren öğrenciler belli oldu. Şehir Hatları A.Ş. Kadıköy Vapur İskelesi’nde 3 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek törenle, dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuşuyor.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, çocuklara denizi, gemiyi ve Gemi Mühendisliği mesleğini tanıtmak, merak uyandırmak ve sevdirmek amacıyla 2007 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak İstanbul genelindeki ilkokullar arasında «Çocuk ve Gemi» konulu resim yarışması düzenliyor.

Katılımın artarak yoğun ilginin oluşması ve beraberinde diğer illerden de katılım taleplerinin gelmesi nedeniyle, TMMOB GMO, 2018 yılında ilk olarak “Çocuk ve Gemi” konulu resim yarışmasını Ulusal boyuta taşıyarak Türkiye genelinde düzenledi. Bu sene yarışma online olarak düzenlendi ve konusu “Önüm Arkam Deniz Sağım Solum Gemi” olarak belirlendi.

Birinciler İstanbul ve İzmir’den çıktı

Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen eserler, 24 Nisan 2023 tarihinde Resim Öğretmeni Nurten ERDOĞAN, Ressam Şükriye GÖÇER ve RESSAM İbrahim AŞIK gibi değerli isimlerden oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirdi. Her iki kategoride dereceye giren ve sergilenmeye değer toplam 44 öğrencinin eseri 3-4-5-6 Haziran 2023 tarihlerinde Kadıköy Şehir Hatları A.Ş. Vapur İskelesi’nde sergilenecektir.

Öğrenciler ödüllerine, 3 Haziran 2023 tarihinde, öğrencilerin aileleri, GMO Üyeleri, sektör temsilcileri, sponsor firma yetkilileri ve basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleşecek olan ödül töreninde kavuşacak.

Dereceye giren eserler için tıklayınız

16. "Önüm Arkam Deniz Sağım Solum Gemi” Konulu Resim Yarışması

Sergi Açılışı ve Ödül Töreni:

Ödül Töreni: 03 Haziran 2023 Cumartesi, saat 12:00

Sergi Tarihler: 03/04/05/06 Haziran 2023

Sergi ve Ödül Töreni Adresi: Şehir Hatları Kadıköy Vapur İskelesi- Kadıköy

Vira Haber