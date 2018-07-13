Marmara Deniz Hudut Kapısı açıldı

İstanbul’daki Marinalar içinde bir ilk olan “Marmara Deniz Hudut Kapısı” açılış töreni Beylikdüzü ilçesi sınırlarında olan West İstanbul Marinada İstanbul Vali Yrd. Halil Serdar Cevheroğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş, “Projemizin önünde yer alan marinanın hudut kapısı olmasıyla birlikte, ülkeye tekneyle girişler bu noktadan sağlanacak. Nitelikli turistin İstanbul’da ayak bastığı ilk nokta burası olacak. Dolayısıyla İstanbul için ilk intibayı oluşturacağız” dedi. Keleş, sözlerine “Böylesi önemli bir gelişmenin projemize büyük oranda katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Denizİstanbul’da yer alan ticari alanların değerleneceğini, otel birimimizin doluluk oranında artış sağlanacağını ve konutlarımızın daha hızlı prim yapacağını öngörüyoruz. Projemiz İstanbul’da marinası olan tek kasaba konseptine sahip. Bunun yanı sıra önümüzdeki marinanın hudut kapısı olması ve yatlarla yurtdışından gelecek yabancı turistlerin İstanbul’da ilk Denizİstanbul’u görecek olması hem projemiz için bir ayrıcalık hem de turizm alanında İstanbul intibasına yapılmış bir katkı” diye devam etti.

Vira Haber