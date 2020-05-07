Marmaray’da Yarın Bir İlk Gerçekleşecek

Yılda 25 bin konteynerın Anadolu’nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçeceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'ın Pekin'den Londra'ya kadar uzanan en kısa, en ekonomik, en elverişli uluslararası demiryolu koridoru olan orta koridorun en önemli halkalarından biri olduğunu belirterek, Marmaray'dan ilk uluslararası yük treninin geçen yıl Kasım ayında geçtiğini anımsattı.

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz giden ilk yük treni China Railway Express'in, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat ederek Prag'a ulaştığını anlatan Karaismailoğlu bu seferin ardından yeni uluslararası tren seferlerinin düzenlenmesi için hazırlıklara başlandığını bildirdi.

YILDA 25 BİN KONTEYNER

Karaismailoğlu, yarın gece Marmaray'dan geçecek yük treninin yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve bin 200 ton ağırlığında olduğunu belirterek, söz konusu yük treninin 16 vagon, 32 konteyner içerisinde plastik hammaddesi taşıdığını bildirdi. Trenin Gaziantep-Çorlu arasındaki parkurunun bin 524 kilometre olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Marmara Denizi'nde feribot geçişi gerekmediğinden önemli miktarda fiyat avantajı sağlayacak. Bu treni önümüzdeki günlerde yenileri de takip edecek. Böylelikle yılda 25 bin konteyner Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçecek. Çorlu'da mamul hale gelen ihraç ürünlerinin Avrupa ülkelerine ihracatı da trenle gerçekleşecek. Demiryolu ile sağlanan fiyat avantajı ihracatçımızın rekabet gücünü artıracak."

Vira Haber