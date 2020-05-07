Vira Haber Dijital Konferansı Denizcilik Sektörüne Damga Vurdu

Vira Haber sektörün nabzını tutan Instagram Canlı Yayınlarına hız kesmeden devam ediyor.

Vira Haber her zaman olduğu gibi yine bir ilke imza atarak, Instagram üzerinden 3 oturumlu bir dijital konferans gerçekleştirdi.

Dijital konferansın açılış konuşmasını İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının hemen ardından, ilk oturum Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, ikinci oturum Kaptan Zafer Akbulut, üçüncü oturum Vira Haber Genel Koordinatörü Ayşe Olcay tarafından yönetildi.

İlk oturumda konuşmacılar, Kpt. Ufuk Teker, Av. Kpt. Çağlar Coşkunsu ve Kpt. Can Ekin Dinç,

İkinci oturumda konuşmacılar; Kpt. Arif Bostan, Kpt. Muhammer Arslantürk, Kpt. Ali Keskin, Müh. Tuncay Şenyurt,

Üçüncü oturumda konuşmacılar; Müh. Burak Alkoç, Müh. Teoman Akyol, Müh. Zeki Tarakçı idi.

Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren konferansta sektörün koronavirüs sürercindeki genel durumu ve sonrasıyla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

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