Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert Vira Haber Canlı Yayınının Konuğu Oldu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor.

Bugünkü konuğumuz Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert oldu. Özgür Sert, Port Akdeniz'in ve Antalya Limanı'nın koronavirüs salgını karşısında aldığı tedbirleri, geliştirdiği stratejileri anlatırken, denizcilik sektörünün koronavirüs sürecinden nasıl etkilendiğine, koronavirüs süreci sonrası sektörel bazda ve dünya genelinde nelerin değişebileceğine de değindi.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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