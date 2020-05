Para Kazanmanın En Kolay Yolu; Gelir Dükkanı!

İnternetten para kazan sistemleri arasında bulunan gelir dükkanı sitesi üyelerine görevler vererek para kazanmalarını sağlıyor. www.gelirdukkani.com adresinden hizmet veren ve tüm sosyal medya platformlarında hesapları bulunan sitede para kazanmanın yolu çok kolay. Üye olmak şartı ile verilen görevleri yerine getiren herkes kolaylıkla para kazanıyor.

Görevlerinizi Tamamlayın Paranızı Alın

18 yaşını dolduran herkes siteye üye olabilir, deneyim, eğitim, adres, yaşanılan şehir, yaş gibi hiçbir kriterin aranmadığı üyelik başvurusunu sitenin adresinden gerçekleştiriyorsunuz. Görev yap para kazan yöntemi sayesinde herkes kazancını arttırabilir, görevlerinizi tamamlayın site kazandığınız parayı size göndersin.

Hazır Görevleri Yapmaya Hemen Başla

Evden para kazanmak isteyen herkese eşit fırsat sunan site kullanıcılarının daha fazla ek gelir kazanması adına çeşitli alternatifler de sunmakta. Bu alternatiflerden birisi referans sistemi, üyeler kendilerine verilen referans linki üzerinden referans kodu ile istedikleri saat istedikleri sayıda yeni üye kaydı yaptırabilmekte, yeni üye kaydı yaptıran kullanıcılar her yeni üye için %10 oranda para kazanmakta. Üyelerin kazandığı limit üzerinden alınan %10 asla üyenin kazandığı paradan kesilmez. Kullanıcıların 15 dakika gibi kısa zaman içinde tamamladığı görevler Facebook, İnstagram, Twitter, Google, Website, Mobil Uygulama, Yorum Hizmetleri ve Telegram kategorilerinden verilmekte. Mail onayı ile sisteme kayıt olan kullanıcılar hazır olan görevleri yapmaya hemen başlayabiliyor.

Haydi Üye Olun Ve Kazanmaya Başlayın

Bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi bilişim araçları ile her yerden ve her dakika giriş yapılan siteden kazanılan para alt limiti aştığında üye ödeme talebinde bulunuyor ve site tarafından ödeme hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ayrıca ek bir bilgiye ihtiyaç duymadan bakiye yükleyerek sizde görev ver uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Görev verebilmek için sitenin kayıt bölümünden kaydı yaptırarak giriş sağlanıyor ve ardından bakiye yükle sayfasına gidiliyor. Sitenin banka hesaplarına ödeme yaparak ve ödemeyi bildirim yaparak görev yayınla sayfasına erişim sağlanıyor burada ki doldurulan görev içeriği siteye gönderildikten sora sizin de göreviniz başlatılmış oluyor. Aldığı maaş ile geçinemeyenler, evde boş kalmaktan sıkılanlar ek gelir elde et imkanı ile haydi üye olun ve kazanmaya başlayın.