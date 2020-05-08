Dev Konteyner Gemisi MSC Tina, Marport’ta

Marmara’nın ticaretinin yüzde 24%’ünün elleçlendiği konteyner limanı Marport, dünyanın en büyük konteyner gemilerinin de elleçleme durakları arasında yer alıyor. Deniz yolu ticaretindeki gücü ve önemi her geçen yıl artan Türkiye’nin en önemli ticaret limanı Marport, bugüne kadar Türkiye’ye gelen en yüksek kapasiteli konteyner gemisi MSC Tina’yı ağırladı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle oluşan zorlu ticari koşullara rağmen Türkiye, dünya ticaretinde önemli bir konuma sahip. Ticaretin çok büyük bir bölümünü deniz yolu ile gerçekleştirirken dünyanın en büyük konteyner gemilerinin de uğrak limanı oluyor. Bunun en güncel örneği olarak da MSC, uzakdoğu rotasında çalışan büyük kapasiteli konteyner gemilerini Türkiye’ye yönlendiriyor.

Gemilerinden MSC Tina, bugün Türkiye’nin ticaret kapısı Marport Limanı’na yanaştı. 19 bin 224 konteyner kapasiteli MSC Tina tam kapasitede konteynerler üst üste yüklendiğinde 49 bin 800 metreyi geçiyor. Gemi Empire State Building'den 17 metre daha uzun.

398,4 metre uzunluğa sahip dev geminin kaptanına ilk ziyaret sebebiyle sosyal mesafe kuralları dahilinde Marport yönetimince plaket takdim edildi.

Marport, bugüne kadar Türkiye’ye gelen en büyük gemileri ağırlıyordu. Ortalama 15 Bin TEU kapasiteli 2M servisindeki gemiler haftalık düzende uğraklarına devam ederken, bu servise 19 Bin TEU kapasiteli MSC Tina gemisinin seferleri de eklendi.

Kurulduğu 2001 yılından bu yana yatırımlarına ara vermeden devam eden ve Türkiye’nin en önemli limanlarından biri olan Marport Limanı’na 2019 yılında toplam 1570 adet gemi uğrak yaptı.

Vira Haber