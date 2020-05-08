SAFETMADE Bir İlke Daha İmza Attı

Sektörde Test Balonları ve Güvenlik Ekipmanları üretimi ve ihracatında uzun yıllardır faaliyet gösteren Firma, ürettiği SAFETMADE & SAFETBAG (http://www.safetmade.com/) markalı, uluslararası standartlara sahip test ve güvenlik ekipmanları ile Denizcilik Sektörüne yurtiçi ve yurtdışında üretim, proje, saha uygulamaları, satış sonrası hizmetler, tamir ve bakım alanlarında hizmet vermeye devam ediyor.

GEMAK TERSANELERİ’NDE YAPILAN TESTLERDE KENDİ İMALATI OLAN PLATFROM TEST BALONLARINI KULLANDI

1969 yılından bu yana Denizcilik Sektöründe faaliyetlerini aralıksız sürdüren, 1981 yılından itibaren Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde hizmetlerine devam eden, sektörün saygın şirketlerinden Gemak Tersaneleri’nin talebi üzerine, Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde, 6 Mayıs 2020 günü, Safetmade & Safetbag (http://www.safetmade.com/) olarak kendi imal ettikleri platform test balonları ile Class Kurumu gözetiminde Türkiye’de ilk, Dünya’da ise bu tonajda ilk olmak üzere 198 Tonluk Üst Rampa (upper ramp) Testi’ni gerçekleştirdi.

Tersanede bulunan 15.640 Grosstonluk Jolly Blue isimli Ro-Ro Kargo Gemisi’nde (IMO:8302296) başarıyla gerçekleşen testte, öncelikle gemi düz (even) pozisyona getirilmiş, ardından rampa zeminine yatay yerleştirilen her biri 40 Tonluk 5 adet ve 3 adet daha küçük kapasitede Platform Test Balonuna pompalar yardımıyla su doldurulmuş ve ölçümlenen ağırlık 198 Tona ulaştığında dolum durduruldu.

Sabit ağırlık ölçümünün 198 Ton olarak kaydının ardından yapılan Statik Test, Class Kurumu gözetmenlerinin oluru ile başarıyla tamamlandı. Ardından yine pompalar yardımıyla Platform Test Balonlarından su tahliyesi başlatılmış ve toplam ağırlık 180 Tona indirildi. Bu ağırlık seviyesinde gerçekleştirilen Dinamik Test de Class Kurumu, Tersane ve Gemi Kaptanı gözetiminde başarıyla tamamlandı.

GEMAK TERSANELERİ’NE ÖZEL TEŞEKKÜR…

Firma Kurucusu Kaptan Ercan Hacıfettahoğlu, öncelikle Türkiye’nin en saygın tersanelerinden biri olan Gemak Tersaneleri’nin, Safetmade & Safetbag (http://www.safetmade.com/) markalarının ürün ve hizmetlerine gösterdiği ilgi ve duyulan güven için Kendilerine teşekkür ederek, denizcilik sektörünün duayen firmalarından olan Gemak Tersaneleri’ne hizmet vermekten onur duyduklarını, kazasız ve standartlar çerçevesinde testleri eksiksiz tamamlamaktan gurur duyduklarını, bununla birlikte süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ettiğini ifade etti.

BİR TÜRK MARKASI SAFETMADE…

Sektörde pek çok farklı alanda ilkleri başaran Firma, 20 yıllık uluslararası kaptanlık tecrübesine sahip Kurucusu Kaptan Ercan Hacıfettahoğlu’nun liderliğinde uluslararası kurumsal kimliğe haiz olup, uluslararası denizcilik organizasyonlarının saygın bir üyesidir.

Bugüne kadar sektörde yerli bir marka olarak pek çok ilki başardıklarını, bundan sonra hedef çıtasının daha da yükseldiğinin bilincinde olduklarını belirtilen Hacıfettahoğlu, yeni ürünler ve hizmetlerle, SAFETMADE ve SAFETBAG (http://www.safetmade.com/) markalarını, denizcilik sektöründe, uluslararası arenada en iyi tanınan ilk üç markadan biri haline getirme amacıyla, ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden, kendini kanıtlamış ve mücadeleci bir ekip ruhuna sahip çalışan kadrosu ile disiplinle ve özenle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Denizcilik Sektörü’nde, yurtiçi ve yurtdışında kendini kanıtlamış, uluslararası yeterlilikler ve sertifikalara sahip bir Türk Markası olan Safetmade (http://www.safetmade.com/) firmasının, başarılı çalışmalarını sürdüreceğini ve yakın gelecekte yeni başarıları ile gündemde olacağını sözlerine eklemiştir.

Vira Haber