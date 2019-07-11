Marmaris'te koylarda imece usulü temizlik

Marmaris'e 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Turgut Mahallesi'ndeki 5 koyda, Marmaris Belediyesi öncülüğünde 'Temiz çevre için sizde el verin' sloganı ile temizlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışmasına 5 yıldızlı bir otelin çalışanları, otelde konaklayan tatilciler ve belediye personeli katıldı. Sabah saatlerinde yaklaşık 200 kişi, 5 koyda eş zamanlı olarak temizliğe başladı. Temizlik çalışmasında yat ve kamp malzemeleri, plastik ve metal atıklar, cam ve plastik şişeler ile otomobil lastiği gibi çok sayıda atık toplandı. Toplanan 300 büyük çöp poşeti dolusu atık, tekne, çöp kamyonu ve traktörlerle alınarak, katı atık tesisine götürüldü.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, Marmaris'in doğasını korumak için sadece temizlik işleri ekiplerimizle çalışma yapmak yeterli olmuyor. Artık her hafta bir kırsal mahallemizde oturanlar ve çalışanlara çağrıda bulunarak temiz çevre için el vermelerini isteyeceğiz. İlk olarak işe Turgut Mahallesi'nde başlattık. Otel personeli ve otelde konaklayan tatilciler de el verdiler. Altı saat süren çalışma sonucunda 5 koyumuzda çevre temizliğimizi gerçekleştirdik dedi.

Vira Haber