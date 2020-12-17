Marshall Adaları'nda Kayalığa Vuran Teknede Yarım Tondan Fazla Kokain Ele Geçirildi

Euronews'in haberine göre, kokainin, Pasifik ülkesinde şimdiye kadar alıkonulan en büyük miktardaki uyuşturucu olduğunu belirten yetkililer, terk edilmiş teknenin ise yıllarca açık denizlerde sürüklendikten sonra kayalıklara vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Polis, "KW" harfleriyle işaretlenmiş bir kilogramlık paketlerde bulunan uyuşturucunun sadece iki paketinin analiz için ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ne gönderildiğini diğerlerinin ise yakıldığını söyledi.

Amerika kıtasından geldiği belirtilen 5 buçuk metrelik fiberglas teknede incelemeler de sürüyor.

Öte yandan söz konusu tekne, Pasifik Okyanusu’nda bulunan bir ada devleti olan Marshall Adaları Cumhuriyeti'nde bulunan ilk uyuşturucu yüklü tekne değil.

Emniyet güçleri, terk edilmiş ve kıyıya vurmuş şekilde ele geçirilen teknelerin, yakalanma veya fırtınada kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan uyuşturucu kaçakçıları tarafından terk edildiğini düşünüyor.

Vira Haber