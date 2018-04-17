Med Marine Filosuna 23. Römorkörü Gönderiyor

Türkiye’nin önde gelen kılavuzluk ve römorkör şirketi Med Marine, gruba ait Ereğli Gemi Tersanesi’nde inşa ettiği EREĞLİ 57 proje numaralı, MED XXVI isimli ASD tipi römorkörü İzmit Körfezi’nde hizmete alıyor.



16 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Boğazı’ndan geçerek İzmit Körfezi’ne gönderilen MED XXVI ile birlikte, Med Marine filosunda hizmet veren toplam römorkör sayısı 23 oldu.





Altılı RAmparts 2300-MM römorkör serisinden filoya katılan üçüncü römorkör olan MED XXVI, Robert Allan tarafından Med Marine’e özel dizayn edilmiş olup; 23 metre boyunda, 10,9 metre genişliğinde ve 4,4 metre derinliğinde olup 50 TBP gücünde.



Azimut pervane sistemi ile donatılı römorkör, 2 x 1.380 bKw gücünde iki adet CAT 3512 dizel ana makineye sahiptir. İki adet CAT C4.4 jeneratör sistemi römorkör servisleri için toplamda 2 x 86 ekw elektrik üretir. FI-FI E notasyonuna haiz römorkör, iki adet Schottel SRP1515 FP (Fixed Pitch Propeller) pervaneye sahip.

Vira Haber