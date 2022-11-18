Medlog Türkiye Bir Kez Daha Yılın Demiryolu Operatörü Seçildi

Her yıl uluslararası taşımacılık firmalarını bir araya getiren Lojitrans Transport Lojistik Fuarı, bu yıl 16 – 18 Kasım 2022 tarihleri arasında Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Fuar kapsamında geleneksel hale gelen ve 13.’sü düzenlenen sektörün en saygın ödül törenlerinden Atlas Lojistik Ödülleri üç farklı ana kategoride sahiplerini buldu.

Lojistik sektöründeki dergilerin, iş dünyasının önemli isimlerinin ve profesyonellerin katılımıyla gerçekleşen Atlas Lojistik Ödülleri’nde, bugüne kadarki en yüksek başvuru sayısına ulaşarak 114 aday farklı kategorilerde yarıştı. Kurumların faaliyet verilerine göre, profesyonellerin ise online oylamayla belirlendiği ödül töreninde faaliyet verilerine göre yedi şirket ödülün sahibi oldu.

2011 yılında faaliyetlerine başlayan ve Türkiye çapında 700 çekici, 386 vagon ve 22 demiryolu bağlantılı 29 konteyner deposuyla geniş yelpazede lojistik çözümler sunan Medlog Lojistik Gemicilik ve Turizm A.Ş., 2021 yılında gerçekleştirdiği başarılı projeleriyle Atlas Lojistik ödüllerine aday oldu. 2020 yılının verileri ile karşılaştırma esasına göre ödüle hak kazanan Medlog Türkiye, yurtdışı demiryolu taşımalarını %155 artırarak 2021 yılı içerisinde 15.187 ton yük taşıdı. Bununla birlikte, özmal vagon sayısını %51 artırarak 2021 yılı içerisinde 386 özmal vagon ile hizmet verdi. Taşımacılık sektöründeki deneyimleriyle müşterilerine kesintisiz hizmet sunan Medlog Türkiye, Oda ve Derneklere Kayıtlı Hizmetler kategorisinde “Demiryolu Taşıması Firması (Operatörler)” ödülünün sahibi oldu.

Ödülü Medlog Lojistik Gemicilik ve Turizm A.Ş. Genel Müdürü Gonca Alca, Aysberg Basın Yayın İdari Direktörü İlker Altun’un elinden aldı.