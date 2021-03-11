Mehmet Yunusoğlu: "Ülkemize Katma Değer Kazandıracak Girişimlerimiz Devam Edecek"

Servis ve bakım konusunda uzun deneyime sahip, denizcilik profesyonelleri tarafından yönetilen bir firmasınız. Bize genel olarak Kano Marine den bahseder misiniz?

Öncelikle bütün okurlarınızın yeni yılını kutlar, 2021 yılının kendilerine ve sevdiklerine sağlık mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederim. Yaklaşık bir yıldır üstümüze bir kabus gibi çöken maddi ve manevi olumsuz etkilerini hep birlikte yaşadığımız, insanlık tarihine karanlık bir sayfa olarak yazılacak olan Covid-19 virüsünden de en kısa sürede kurtulup, normal çalışma ve yaşama ortamına geçmemiz en büyük temennimizdir.

Kano Denizcilik Hizmetleri bütün bu olumsuzluklar içerisinde sektörümüzdeki iş alanı kapsamında ülkemiz adına uluslararası standartlar da hizmet vermeyi bir görev olarak kabul etmiş, hazırlıklarını buna göre tamamlamıştır. Öncelikle denizde çalışanların can güvenliği ve müşteri memnuniyeti düşünülerek sizin de bahsettiğiniz gibi bu işi bilen, denizcilik örf, adet ve bilgisine sahip olan kişilerce Tuzla Aydınlı Bölgesi Deri Yan Sanayi Yerleşkesi’nde standartlara ve kurallara uygun 300 m^2 cansalı ve yangın servis istasyon kullanım alanı ile 70 m^2 idari bina içerisinde yangın söndürme sistemleri ve can kurtarma araçları servis bakım ve sertifika düzenleme görevini yerime getirmek için kurulmuş bir denizcilik firmadır. Gerek ekipman, gerekse çalışan personel bilgi ve beceri yeterliliği ile altyapısı tamamen hazır servis istasyonumuzun 7/24 servis vermeye hazır olduğunu bildirmekten memnunluk duyarım.

Ürün satış yelpazeniz oldukça geniş. Kısa kısa anlatır mısınız, neler var?

Denizde can güvenliğini sağlamak amaçlı kurulmuş bir firma özelliği ile yangın söndürme sistemleri, yüksek tonajlarda kreyn load testleri, cansalları ve filikalara bakım, servis, satış ve sertifikalandırma görevlerini bu sektörde yıllarca çalışmış deneyimli her biri en az 7 yıl tecrübeli çalışma arkadaşlarımız ile birlikte yerine getirmekteyiz. Yaptığımız işin direk insan hayatı ile ilgili olduğunun farkındayız ve bilincindeyiz. Önceliğimiz işimizin ticari getirisi değildir. Önceliğimiz yetkili kurum ve kuruluşların koymuş oldukları kurallara göre işini yapan bir servis sağlayıcı kimliği ile sektörümüzde yer almaktır.

Her gün değişen ve gelişen bir dönemden geçiyoruz. Sektörümüzde de gündemi takip etmek çok önemli. Bu anlamda neler yapıyorsunuz?

Bizim jenerasyonumuz çok iyi hatırlar… Denizde çalışmaya başladığımız yıllardaki teknoloji, günümüz teknolojisi örnek alındığında çok gerilerdeydi, ailelerimizle ve sevdiklerimizle bir fırsatını bulup seslerini duyabilmek, haklarında bilgi alabilmek için saatlerce telsiz dairesinin önünde bekler, konuşma esnasında da sevdiklerimize duygularımızı tam olarak ifade edemezdik. Fakat günümüz teknolojisi dünya çapında sektördeki hedef kitlemize ve topluluklara hızlı bir şekilde ulaşmayı kolaylaştırdı. Sosyal medya kullanılarak kendimizi daha hızlı ve kolay bir şekilde anlatabiliyor, yaptığımız ya da yapacağımız işler ile ilgili görseller ve bilgiler paylaşarak hakkımızda bilgi sahibi olunmasını sağlıyoruz. Sektörümüzle ilgili kural koyucu kuruluşları da bu şekilde takip ederek, kurallar ve yönetmelikler ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi oluyoruz.

İleriki dönemler için hedefleriniz neler? Hedefleriniz arasında denizde çalışan güvenliği arttırmak var ki bu konu çok önemli…

Hedeflerimiz kısa maddeler halinde şirketimiz kalite politikasında belirtilmiş olmakla birlikte önceliğimiz evrensel değerlere sahip, insana ve çevreye saygılı, doğruluktan ayrılmayan, güvenilir ve itibarlı bir firma olarak uluslararası bir marka olma yolunda gemide çalışanların güvenliğini sağlamak için kullanılan ekipmanların servisleriyle alakalı yayınlanmış olan kural ve yönetmeliklere bağlı kalarak işimizi yapmaktır.

İleriye dönük hedeflerimiz arasında servis sağlayıcı olarak yabancı marka temsilcilikleri bulunmakta ki, nitekim bir İngiliz firması olan Coltraco Ultrasonic’in ürünlerinin servis ve bakım yetkisi firmamızca alınmış olup, ürünlere kalibrasyon hizmetimiz de devreye girmiştir. Bu tip ülkemize katma değer kazandıracak girişimlerimiz önümüzdeki süreçte de artarak devam edecektir. Amacımız müşterilerimizi hizmete götürmek değil, hizmeti müşterilerimize ulaştırmaktır.

Ürünleriniz açısından güvenlik konusu oldukça önemli bir yere sahip. Bu noktada müşterinin güvenini nasıl kazandınız?

Müşterinin güvenini kazanmak uzun soluklu bir süreçtir. Yaklaşık 20 yıl bu sektörde hizmet vermiş birisi olarak güven kazanmanın ne kadar zor, kaybetmenin ise bir o kadar kolay olduğunu bilen biriyim. Bizim iş ilişkilerimiz uzun süreli ilişkilerdir; dolayısıyla bu süreci idare etmekte kolay değildir. Güven sağlayabilmek işimizin devamlılığı açısından önemlidir. Servis için vermiş olduğumuz fiyatlar ile müşterimizin devamlılığını sağlamak düşüncesi bizim için ikinci plandadır, sektörde maalesef servis maliyetini karşılayamayacak şekilde fiyatların teklif edildiğinin farkındayız. Bu durumlarda verilen servisin ne kadar kaliteli ve güvenli olduğu da soru işaretleri taşımaktadır. Biz yaptığımız işi kural ve yönetmeliklerin dışına çıkamadan yapmanın peşindeyiz. Müşterilerimizin güveninin kalıcılığını sağlamanın temelinin verilen servisin kalitesi ile doğru orantılı olduğunu düşünenlerdenim.

Müşteri portföyünüz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Bizim için yabancı ve yerli müşteri diye bir ayırım olmadı, olmayacaktır. Her iki durumda verilen servisin kalite ve temin edilen ürünün uygunluğu değişmez. Sadece gemi sahibi ve/veya işletmeci dost ve arkadaşlarımızdan isteğimiz, aldıkları servisin süreci içinde olmaları ve kontrollü bir şekilde sağlamalarıdır. Her bir ürüne vurulan servis etiketimiz bizim kalitemizin ve dürüstlüğümüzün, gemi sahibi veya işletmecisi için de bir güvenin kanıtıdır.

Covid-19 sürecinde şirket olarak nasıl etkilendiniz?

Covid-19 firmamızın kuruluş aşamasına denk geldi, bu süreç olabildiğince servis istasyonumuzun hazırlanması kurum ve kuruluşlardan yetki ve belge alımı ile geçti diyebiliriz. Bizim için en büyük olumsuzluğu, dost ve arkadaşlarımıza olan ziyaretlerimizi etkilemiş olmasıdır.

Son olarak okuyucularımıza dilek ve temennileriniz nelerdir?

Yaşadığımız şu anki süreç içerisinde tabi ki en büyük temennim, başta ülkemin vatandaşları olmak üzere bütün dünya genelinde herkese Covid-19’dan uzak, sağlıklı bir yaşam olacaktır.

Vira Haber