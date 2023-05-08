Mengi Yay, NB 103 Projesini Suya İndirdi

Bu Mengi Yay tarafından denize indirilen 2023 yılındaki ikinci büyük projesi oldu. Benzersiz özelliklere sahip olan NB 103'ün iç ve dış tasarımı VYD Studio, mühendislik uygulamaları ise, GINTON Naval Architects BV tarafından yapıldı. Mengi Yay felsefesi doğrultusunda projenin performansı kaba kuvvetten değil, akıllı mühendislikten gelmektedir. 2 adet CAT C18 motor ile donatılan tekne, 1015 beygir gücü sayesinde 11 knot seyir hızı ile 2300 deniz mili menzile sahip. Bu yapının sağlamlığı ve bütünlüğü, RINA Unrestricted Navigation sınıfına göre sağlanmaktadır.

Mengi Yay, özel yat üretiminde uzmanlaşmış ve her tekne için benzersiz kullanıcı deneyimi odaklı mühendislik çözümleri geliştirmektedir. Küçük yaşam alanı en optimum şekilde kullanılmış, akıllıca planlanmış ve konfor standartları en üst seviyede tutulmuştur. NB 103, Mengi Yay'ın Tuzla'daki tesislerinde seyir, deneme ve final faaliyetleri için hazırlıklarına devam edecek ve ardından da müşterisine teslimi gerçekleştirilecek.

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